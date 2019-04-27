視覺中國Q1淨利增44%

2019-04-27 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



因將人類歷史上首張黑洞照片納入自家版權圖庫，引發爭議的視覺中國第1季營收年增5.5%，淨利年增44.2%，公司去年透過法律訴訟勝訴的判決金額約人民幣（以下同）988萬元（約新台幣4,545萬元）。

視覺中國股價昨收盤21.44元，下跌0.13元，跌幅0.6%。

昨（26）日淩晨，視覺中國發布2018年報和2019年第1季財報，公司2018年營收為9.88億，年增21.3%；淨利3.21億元，年增10.5%。第1季營收年增5.5%、淨利年增44%。

澎湃新聞報導，年報指出，2018年公司透過法律訴訟勝訴的判決金額，占比小於主營業務收入的1%。以2018年人民幣9.88億元的營收計算，1%即為988萬元。

年報顯示，視覺中國的核心主業是以視覺內容為核心的版權內容服務、技術服務及整合行銷增值服務。

2018年報期內，視覺中國的直接簽約合作客戶總數超過1.4萬家，年增90%，透過互聯網平台公司獲得內容授權的使用者數近33萬，年增逾500%。公司已完成與騰訊網（企鵝號）、百度（百家號）、阿里巴巴（大魚號）、一點資訊（一點號）、360（快傳號）、微博雲剪等自媒體平台的接入工作，為數百萬自媒體使用者提供正版內容。

視覺中國日前因將人類歷史上首張黑洞照片納入自家版權圖庫，而引發爭議。網友還發現，國旗國徽的圖片、各家公司的LOGO，也出現在視覺中國的付費圖庫中。視覺中國從4月11日起暫停其網站瀏覽，至今未恢復上線。

北京大學光華管理學院組織與戰略管理系助理教授易希薇認為，視覺中國以大量維權的盈利模式引起廣泛的質疑；事實上，不僅僅在內容圖片版權領域，在專利領域中類似的行為也大量存在。因此，企業需要提前做好有效的專利規劃和布局，健全內部智慧資產管理體系，增強自身的防禦能力。