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首檔科創板基金 獲超額認購

2019-04-27 01:33經濟日報 記者林宸誼／綜合報導

第一檔科創板基金熱銷。 取自華爾街見聞
第一檔科創板基金熱銷。 取自華爾街見聞
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首檔科創板基金銷售火爆，易方達科技創混合型基金26日發售，首日募集突破人民幣（以下同）100億元大關，達到102.65億元﹙約新台幣473億元﹚，10億元﹙約新台幣46億元﹚額度「一日售罄」，下周一（２9日）還有六檔科創主題基金產品要開賣，也都被市場看好。

首批七檔科創板基金中，第一檔募集的是易方達科技創新基金，募集規模上限為10億元，昨（26）日中午募集金額已達60億元，下午4時募集結束，共募集逾百億元資金，募集規模達限額10倍，按規定將啟動比例配售方式，也就是認購人將按比例獲得配售。

新浪財經指出，七檔科創板基金按股票投資比例區分，華夏科技創新基金、嘉實科技創新基金、南方科技創新基金的股票投資比例均是60%-95%；易方達科技創新基金的股票投資比例為50%-95%；富國科技創新基金和滙添富科技創新基金的股票比例為0-95%；工銀瑞信科技創新三年封閉運作基金的股票投資比例為60%-100%。

報導稱，富國、滙添富旗下科創主題基金投資股票比重彈性較大，說明這兩檔基金有更大迴旋餘地，面對較大不確定性時，可通過持股率控制降低淨值波動；另方面，一旦持股率較低，也可能錯失市場上漲的收益。

最近大盤行情遭遇調整，但年內A股市場熱度漸起，前期也出現多檔爆款基金，投資者可以借道科創基金參與科創板投資。現有可投資A股的公募基金也都可投資科創板股票，其中科技類主題基金值得關注。

業內人士指出，現有的科技主題基金，可在現有投資範圍的基礎上增加對科創板投資，適合既想適度參與科創板投資、又想把握A股其他科技類公司的投資者。

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