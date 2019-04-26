馬哈迪參觀華為 任正非親自接待

2019-04-26 16:21 世界日報 中國新聞組／北京26日電



馬來西亞總理馬哈迪昨天拜訪華為位於北京中關村的研究中心，由華為創辦人任正非親自接待。這趟行程被解讀為馬國支持中國的電信設備供應商。馬哈迪聆聽任正非及技術專家講解華為公司的最新業務發展，華為方面對於資訊與通信技術運用、強化大馬經濟也表達看法。

中央社根據馬來西亞星報引述不願具名的消息人士指出，馬哈迪這趟行程被視為是對華為的「支持」；馬國目前正在研究發展5G科技技術，預計在三年內實踐。

任正非也向馬哈迪重點介紹5G技術與特點，對華為所展示的技術功能，馬哈迪表示感到印象深刻。

然而，消息透露，馬中兩國在這趟行程中並未達成任何有關技術的協議。

馬來西亞一些主要電信供應商如明訊及Axiata已是華為在東南亞區域的主要客戶。有傳聞指出，明訊和華為有意「促進5G」；明訊上個月在馬國使用華為設備展開首次5G現場測試。

任正非發布新聞稿表示，華為隨時準備了解並解決馬國政府的需求，他相信5G技術的廣泛發展有助推動馬國採用資訊和通信科技數位技術，加快馬國的工業4.0步伐，並為大馬人提供通訊與網路服務。

任正非也表示，華為自2001年進軍大馬市場，在大馬全國建立了11個共享服務中心，有約2400名員工，其中約70%名是大馬籍雇員。

馬來西亞通訊及多媒體部自去年11月起展開有關5G科技研究，儘管希望在三年內落實這項技術，但目前仍處在測試階段，尚未確定合作夥伴對象。馬國尚未跟進其他國家抵制華為5G技術。

美國帶頭呼籲抵制中國華為公司的5G電信設備，有些國家支持禁用，但有些國家對於華為被懷疑涉入間諜活動並未受到影響。