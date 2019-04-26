杭州驚見3000輛共享汽車「墳場」

2019-04-26 16:21 世界日報 記者 世界日報 記者 林則宏 ╱綜合報導



繼共享單車後，中國一度風起雲湧的「共享汽車」，似乎也正走入困境。浙江杭州近郊錢塘江畔的幾處村落空地，已成為共享汽車「墳場」，估計約有3000輛新能源共享汽車遭閒置在此。

杭州網稱，從杭州市區出發，沿著錢塘江，向西南方向行駛，就能抵達富陽區雙浦鎮，這個三面環江的小鎮。這座小鎮原本並不起眼，但近日卻因大量遭閒置的共享汽車而受到關注。

據報導，對於共享汽車「墳場」，當地村民們並不陌生。一位村民表示，「就在江邊的地方，三個村子都有。」

當地一名婦人表示，這種景象是2018年下半年才開始出現的。這裡遭閒置的汽車分為兩人座和五人座，均為純電動汽車。

對於現場汽車被密集堆放的場景，報導形容，「有的車與車之間距離非常近，一人側身都難以通過」。

每日經濟新聞指出，杭州「共享汽車墳場」再次暴露了這一行業的窘境，畢竟2018年的倒閉潮，已經讓共享汽車行業元氣大傷。杭州網質疑，如此多的共享汽車被閒置，是否存在騙取政府新能源汽車補助的行為？

不過，面對媒體詢問，這些汽車所有者、浙江左中右電動汽車服務有限公司強調，「這裡不是什麼所謂的『墳場』，是我們公司的中轉地。」

負責運營這些共享汽車的「微公交」品牌負責人樓高峰表示，這三處停車場分別停放能正常使用車輛、需檢修的故障車、經過正常更替要包給第三方廠商的老舊車。「我們是國內最早一批的公司，運營六年了。因為要對車輛進行歸集和處理，才需要很大的地方。」

但「微公交」的App上，整個杭州市區目前卻只有200多輛車可供用戶使用，而三處停車場就閒置了數千輛汽車。對於有網友質疑，該公司是否存在騙取政府補助的行為，樓高峰解釋，能使用的車輛絕對超過200多輛，有些還在充電的車輛就不會顯示在App上。

樓高峰強調，「我們都是經過國家和省內層層多次核查的正規公司，我們所有的手續都是合法的，不存在偽造和騙補。」