東莞外貿 第一季比去年同期增8.3%

2019-04-26 04:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東黃埔海關表示，今年第一季度，廣東東莞市外貿進出口2920.7億元（人民幣，下同），比去年同期（下同）增長8.3%。

據黃埔海關統計顯示，今年第一季度，東莞出口1725.5億元，增長12.7%，佔同期全國外貿出口總值的4.6%；進口1195.2億元，增長2.5%，佔同期全國外貿進口總值的3.7%。從月度表現上來看，東莞3月份出口增長10.1%，表現搶眼。

黃埔海關介紹，第一季度，東莞貿易結構進一步優化，一般貿易方式進出口1259.1億元，增長20.3%，佔同期東莞市外貿進出口總值的四成；民營企業進出口領先優勢也繼續擴大，東莞市民營企業進出口1533.2億元，增長15%。

第一季度，美國、歐盟、東盟、中國香港地區、韓國、台灣地區和日本繼續成為位居東莞市前7大貿易夥伴，對上述7大貿易夥伴合計進出口2217.9億元，佔今年第一季度東莞市外貿進出口的七成。其中，對美國進出口380.7億元，增長4.6%；歐盟376.3億元，增長16.5%；東盟373.6億元，增長20.8%。

第一季度，東莞機電產品是主要進出口商品，集成電路出口、農產品進口也實現較快增長。