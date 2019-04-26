廣交會文創產品 外商青睞

2019-04-26 04:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第125屆廣交會二期參展中國企業主要展出日用消費品、禮品、家居裝飾品類產品，設計獨特、主打文化創意的產品，這些產品備受境外採購商青睞，外貿訂單踴躍。

中新社報導，以西藏產品來說，在某文化創意公司的展位上，既有藏式骨董珠寶、純手工羊絨圍巾等商品，也有蘊含西藏元素的行李牌、冰箱貼、筆記本等文化創意產品，散發出濃郁的藏族風格。該公司系首次參展廣交會。而以往參展的西藏企業主要帶來茶葉、高原菜籽油、青稞醋、松茸等產品，鮮見文創商品。

報導稱，該公司帶來的「羅珠美多」藏香豬系列陶瓷存錢罐，其設計原型是西藏林芝特有的藏香豬。今年該公司與西藏唐卡大師合作，專門設計了6款圖案精美的存錢罐外觀，每個圖案都有美好的寓意。

該公司市場總監郝會秀表示，公司希望在廣交會上展示具有西藏特色的文創產品，重點開拓一帶一路沿線國家市場。 另一家企業將中國紅、書法等元素融入產品設計。帶著磨砂質感的珊瑚紅保溫杯、印著「恭喜發財」四字的中國風杯子等毛筆書法水杯，都受到境外採購商好評。該公司去年出口額達1800萬美元。近幾年來，該公司每年出口額平均增幅達30%，今年預計會有35%到50%的增長。

另一家從事聲音療癒樂器產品設計、研發和生產的企業，將傳統樂器與高新技術相結合，提升產品的競爭力和附加值。其中，無憂鼓、雙生火焰水晶鉢、律鍾三款產品，分別獲得廣交會出口產品設計獎（CF獎）的金銀銅獎。

本屆廣交會二期，該公司推出了新產品「一體多音風鈴」，其音色悠揚空靈，使人放鬆身心，吸引了不少境外採購商前來洽談。據介紹，廣交會二期首日，該公司意向成交金額約10萬美元。