廣州金飾出口中東 2分鐘通關

2019-04-26 04:27 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



一批重達53.5公斤、價值914萬美元的黃金首飾，22日在廣州番禺珠寶園內被嚴密保護下裝入海關監管箱，從接單到放行，僅用2分鐘企業就完成了所有出境清關手續。

廣州海關25日介紹，這是今年以來廣州出口最大的一批黃金首飾。這批華貴精美的金飾，將在廣州番禺蓮花港乘船遠赴中東，閃耀在阿聯酋商場的橱窗裡。

廣州市啟藝金銀珠寶有限公司報關部經理許健強說，看著這批滿載黃金首飾的監管箱順利裝車，說明海關通關效率不斷提高，珠寶通關即到即辦、即到即驗放。哪怕是客戶加急訂單或臨時參加國際展覽，他們都有承接的底氣！

中新社報導，中東一直是全球黃金飾品的重點消費區域，消費者對黃金飾品向來情有獨鍾。阿聯酋金飾市場是整個中東地區的風向球，吸引周邊國家的商家和消費者前往採購。

據相關行業協會統計，阿聯酋80%的市場銷售金飾由廣州番禺生產企業通過加工貿易方式製作而成。經過40年的發展，廣州番禺從改革開放初期的珠寶首飾小作坊發展成為集保稅、檢測、培訓、物流、交易、公共服務等為一體的國際珠寶產業集聚地，逐步成為中國內地最主要的珠寶生產、出口基地，「世界珠寶番禺智造」提高了全球知名度。 “

今年一季度，廣州對「一帶一路」國家出口珠寶首飾4.7億元人民幣，同比增長53.8%，對阿聯酋的出口為2.7億元人民幣，同比增幅達9.2倍。