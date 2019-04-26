平潭自貿片區 台胞創業就業樂土

2019-04-26 04:24 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國（福建）自由貿易試驗區平潭片區四年前掛牌。四年來，平潭自貿片區積極先行先試，推動兩岸應通盡通，深化兩岸融合實踐，使平潭成為台胞創業就業的樂土，截至目前有1012名台胞在平潭創業就業。

中新社報導，據平潭自貿片區管委會披露，平潭以台灣創業園、對台小額商品交易市場、台灣文化廣場、台陸通APP、北港文創村等為載體，搭建起台灣青年創業就業平台，並對台灣專業人士、青年創業就業給予生活津貼、安家補助。

平潭自貿片區掛牌以來，在吸引兩岸青年創業就業上不斷突破，設立台灣青年創業就業培訓基地，累計舉辦17期「台灣青年就業創業引領計劃」培訓班，培訓台灣青年1290人。

為推動多元化經營發展，平潭對台小額商品交易市場引進嵐台史話館、台灣原鄉緣文創館、台灣油畫傘燈民間工藝品展銷館等入駐青年創業街。“台陸通”對台資訊公共信息平台，積極推介平潭乃至大陸創就業資訊，打造空中創業園等線上載體，服務台胞登陸創業就業。

為了打破台胞就業的職業資格壁壘，平潭自貿片區在金融、增值電信、醫療、旅遊、人力資源、演出經紀機構、電子商務等50多個領域對台開放，採認旅遊、醫療、教育、建築業、規劃等行業人員從業資格。同時，平潭出台《對台職業資格採信工作實施意見》，已累計向台胞發放採信證書近200本。

福建自貿試驗區深化改革方案中涉及平潭片區的92項重點試驗任務中，平潭自貿片區目前實施率達78%，累計推出13批次150項創新舉措，3批次29項開放措施。其中，全國首創有61項；對台創新舉措54項，佔創新舉措總數三成以上。 在優化營商環境方面，平潭自貿片區在優化政府職能、通關便利化、金融擴大開放等方面，形成了一批制度創新性強、系統集成度高、市場主體反應好的做法，使營商環境得到大幅度提升。

平潭自貿片區管委會的統計數據顯示，平潭自貿片區掛牌以來，累計新增企業7703家，註册資本3897.2億元。其中，新增外資企業729家，註册資本553.3億元。