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「金沙將流失」 馬雲：香港國際定位失去方向

2019-04-25 16:35世界日報 香港新聞組／香港25日電

馬雲稱香港近年在國際定位中失去方向 鍾祖豪
馬雲稱香港近年在國際定位中失去方向 鍾祖豪
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香港立法會長三角考察團一連四天行程昨日結束，昨早參觀總部設於杭州的阿里巴巴集團，獲創辦人馬雲接待。香港電台報導，考察副團長自由黨鍾國斌引述稱，馬雲形容香港在智慧城市方面有很多數據是「金沙」，但香港政府並未善用，這些金沙會慢慢流失，香港應思考如果將金沙積聚成金塔，又認為香港這段時間在國際定位上失去方向。

據報導，隨團的政制及內地事務局局長聶德權和創新及科技局局長楊偉雄會轉往北京，出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

另據明報報導，考察團4日間到訪不少創新科技有關的地方，24日考察阿里巴巴、新能源科技公司和運用人工智能等科技的微醫集團。鍾國斌指出，在金融、創科、經濟發展和行政社會管理方面都感到香港「大落後」，而上海市政府、浙江省政府和馬雲雖都認同香港有很大優勢，但他們亦暗示優勢不是永恆、不進則退。他又引述馬雲稱，覺得香港這段時間在國際定位上失去方向，認為香港應繼續作為國際城市與國際聯繫為定位，與國內一般城市有分別。

據報導，另一副團長金融服務界張華峰說，從馬雲的言論中感到他很喜歡香港，如在香港有很多投資，亦經常在港。張華峰問馬雲未來會否希望繼續在香港上市，對方稱希望自己有公司可在香港上市，但沒有特別指是阿里巴巴。

香港01報導，由於訪問團考察阿里巴巴的行程不開放予傳媒採訪，經民聯林健鋒轉述，馬雲會面時就香港創科發展發表了相當長的演說，亦有詳細講述自己與香港的淵源，非常關心香港發展，「他提及香港20多年前推出八達通系統領先全球。」

報導引述現場人士形容，馬雲明確指出香港創科路上其中一大難關，就是法例跟不上科技，「他講到，有很多人仍在用昨天的方法，解決今天的問題。」

自由黨黨魁鍾國斌指馬雲評論香港具國際視野，但近年的國際定位似乎失去方向，「他認為應繼續以與國際聯系為主要定位。」

香港馬雲

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