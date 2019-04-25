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陸動力電池行業龍頭寧德時代去年淨利下滑12.7%

2019-04-25 16:01聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸動力電池行業龍頭寧德時代24日晚間發布上市以來首份年報，2018年營收雖然繼續保持高增長，但淨利年減12.7%。

寧德時代股價今收報人民幣79.1元，下跌0.68元，跌幅0.85%。

年報顯示，寧德時代營收繼續保持連續多年的高增長，但淨利出現下滑。公司2018年營收為人民幣296.1億元，年增48.1%；淨利33.9億元，年減12.7%。此外，寧德時代的利潤率也出現了下滑，2018年，公司毛利率為32.8%，較上年降低3.5個百分點，淨利率為12.6%，較上年降低8.4個百分點，是2015年以來的最低水準。

寧德時代在去年6月11日登陸創業板，是大陸動力電池行業龍頭。中國汽車動力電池產業創新聯盟在4月公布的最新數據顯示，2019年第1季寧德時代的動力電池裝機量達5.16Gwh，占大陸全國總裝機量的41.95%。

年報指出，2018年寧德時代動力電池系統銷量21.18GWh，排名全球第一。截至2018年底工信部公布的新能源車型有效目錄共3,800餘款車型，其中由寧德時代配套動力電池的有1,100餘款車型，占比約29%。

年報顯示，寧德時代去年現金流充裕，由經營活動產生的現金流淨額為人民幣113.16億元，年增362%。公司表示，現金流大幅增長主要由於新能源汽車市場需求旺盛帶來的動力電池業務快速增長，以及客戶為備貨而提前支付貨款。

但隨著補貼持續縮水，公司動力電池系統的毛利率仍在下滑，2018年降至34.1%，較2017年下滑1.15個百分點。與2016年相比，則下滑近10個百分點。

寧德時代預計，今年第1季淨利為人民幣9.92至11.16億元，年增140%至170%。

市場分析認為，大陸新能源汽車產業政策變化、新能源汽車補貼縮水、日韓電池企業進入大陸市場帶來的激烈競爭，以及面對下一代新產品和新技術開發等問題，都是寧德時代需要面對的挑戰。

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