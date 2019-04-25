養豬第一股 雛鷹農牧遭退市風險警示

2019-04-25 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



雛鷹農牧24日晚間披露2018年年報以及2019年一季報，接連虧損。其中2018年財報被出具無法表示意見的審計報告。

澎湃新聞報導，按照規定，雛鷹農牧今（25）日停牌一天，26日開市起復牌；公司股票4月26日起被實行退市風險警示，股票簡稱將由雛鷹農牧變更為*ST雛鷹。

雛鷹農牧成立於1988年，核心業務包括養豬、糧食貿易、互聯網三大板塊。2010年9月雛鷹農牧在深圳證券交易所掛牌上市，成為大陸第一家以養豬和銷售為主業的中小板上市公司。

2018年雛鷹農牧營收為人民幣35.55億元，年減37.6%；淨利為-38.63億元，年減8,650.8%。年報顯示，去年雛鷹農牧經營業績大幅下降的主要原因，一方面是2018年活豬市場低迷，且受非洲豬瘟疫區封鎖、禁運等因素影響，活豬價格較上年同期大幅下跌，公司營收大幅下降。

另一方面，由於2018年下半年公司現金流較為吃緊，引發一系列問題，進而使公司活豬養殖成本及管理費用增加，且報告期內活豬價格較低，導致公司2018年活豬養殖業務出現虧損。

雛鷹農牧2019年一季報顯示，1至3月雛鷹農牧營收為人民幣3.96億元，年減65.1%，淨利為-11.03億元，年減997.4%。在此同時，養殖業行業已披露一季報個股的平均營收年增11.96%；平均淨利年減22.99%。

對此，雛鷹農牧表示主要原因是活豬的銷售價格下滑，生產費用的增加以及公司現有的大規模負債，並且截至目前仍未出現解決的跡象，會產生較高的財務費用。