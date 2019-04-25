A股支付第一股拉卡拉上市 開盤漲停觸及漲幅上限

2019-04-25 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



經歷14年的創業長跑和一波三折的上市之路，大陸第三方支付公司拉卡拉今天在A股創業板上市，開盤價人民幣為39.9元，較發行價上漲20%，開盤後很快觸及44%的新股首日漲停上限，公司市值達人民幣192億元。

界面新聞報導，隨著拉卡拉的上市，支付行業價值將接受資本市場重估。

拉卡拉首次公開發行後總股本約為4001萬股，擬使用募集資金金額為人民幣 12.32億元，發行價格為每股33.28元。

拉卡拉支付創辦人、董事長孫陶然在上市致辭中表示，上市對於拉卡拉來說，開啟了新的發展階段，未來，拉卡拉首先希望成為行業中數一數二的公司，其次，拉卡拉將成為一家可持續的成長的公司，未來將保持年均30%的複合增長，最重要的是，拉卡拉應成為一家受社會和同行尊重的公司，並承諾嚴格遵守法律法規和交易所規則。

拉卡拉早年以便民支付起家，公司核心產品是安裝在便利商店的信用卡還款POS機，但這項傳統業務近年來已迅速被支付寶和微信支付取代。

拉卡拉2011年獲得第三方支付牌照，從2014年起轉型小商店企業收單業務，拉卡拉的POS機已覆蓋商店超過1,900萬家，收單交易金額超過人民幣3.6兆元。

招股書顯示，拉卡拉最近三年的營收分別為人民幣25.6億、27.8億、56.8億，其中企業收單業務收入（即POS機刷卡手續費分成）占比從2016年的50%已上升到2018年的90%，成為公司核心業務。2018年，拉卡拉收單規模超過人民幣3.6億元。

截至2018年底，拉卡拉的個人支付業務已在大陸全國371個城市的便利商店內，鋪設近10萬台拉卡拉自助支付終端。

市場分析認為，儘管拉卡拉認為自己和支付寶、微信支付為合作夥伴關係，雙方並不形成競爭。但線上線下商店的實際場景中，支付寶和微信支付對拉卡拉已經形成嚴峻挑戰。