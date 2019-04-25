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人行官員：貨幣政策沒有放鬆，也談不上收緊

2019-04-25 12:01聯合報 記者李仲維╱即時報導

中國人民銀行副行長劉國強今天在國新辦記者會上表示，利率市場化在穩步推進，目前存貸款利率均已鬆綁，下一步推動市場利率和貸款基準利率兩軌合一軌，不急於求成也不會停滯不前。

在大陸第一季經濟數據超預期開門紅之後，市場疑慮未來貨幣政策是否會有邊際收緊。

人行貨幣政策司司長孫國峰表示，穩健貨幣政策總體上力度得當，鬆緊適度，原來並沒有放鬆，現在也談不上收緊。

中新社官方微博國是直通車援引孫國峰指出，穩健的貨幣政策始終與名義經濟增速相匹配，有利於支援供給側結構性改革高品質發展，促進經濟金融良性循環。

他表示，穩健的貨幣政策要根據經濟增長和價格形勢變化及時預調微調，滿足經濟運行在合理區間的需要，下一階段，人行將繼續實施好穩健貨幣政策，增強調控前瞻性針對性有效性，把握好調控的度，注意保持貨幣信貸合理增長。

在今年年初人行舉辦的媒體見面會上，孫國峰曾表示，利率並軌並沒有明確的時間表，基準利率與市場利率的並軌雖然簡單，但需要在其他配套制度的完善下才可順利推進。

他當時指出，大陸的政策利率與其他國家不太一樣，別的國家通常是只有某一個政策利率，大陸則是政策利率體系，利率並軌的關鍵在於發揮央行政策利率的傳導機制。

中國人民銀行副行長劉國強今天在國新辦記者會上表示，目前存貸款利率均已鬆綁，下一步...
中國人民銀行副行長劉國強今天在國新辦記者會上表示，目前存貸款利率均已鬆綁，下一步推動市場利率和貸款基準利率兩軌合一軌。取自國新辦
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中國人民銀行副行長劉國強。取自國新辦
中國人民銀行副行長劉國強。取自國新辦
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中國人民銀行貨幣政策

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