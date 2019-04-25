A股股王貴州茅台發布一季報 營收淨利超預期

2019-04-25 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



A股消費股龍頭貴州茅台24日深夜發布今年第一季財報，營收年增23.9%，淨利年增31.9%，超出市場預期。

財報顯示，貴州茅台第一季營收為人民幣216.44億元，年增23.9%；淨利112億元，年增31.9%。

華爾街見聞報導，公司實際發布的數據與初步核算基本吻合，超過市場預期。

財報發布前，貴州茅台股價24日盤中再創歷史新高至人民幣990元，近期連續創新高，距離千元大關僅差一步之遙，總市值最高達人民幣1兆2,434億元。

一季報披露，截至3月底，該公司在大陸國內共有經銷商2,454家，減少533家，其中減少醬香系列酒經銷商494家。由此看來，加上去年取消資格的茅台酒經銷商437家，截至目前，茅台酒經銷商被砍掉的共計有476家。

值得注意的是，除了酒業主業，貴州茅台一季報顯示，在發揮控股子公司貴州茅台集團財務有限公司的存貸功能上，愈加明顯。截至3月底，該財務公司已吸收存款及同業存放人民幣112億元，收取利息、手續費及佣金的現金本期高達8億元，年增135%。

據第一財經統計，2019年初至今，貴州茅台股價從人民幣598.98元一路飆漲至970元，累漲逾60%，並從4月8日以來保持在900元上方。多家券商對茅台發出買入、強烈推薦評級的同時，紛紛上調其目標價，部分目標價已超過1,000元，太平洋證券更是給出了1,030元的目標價，美銀美林也將其目標價上調至1,060元。

在各大投行紛紛看好之際，晨星分析師鄭家倫給出唯一的賣出評級，12個月目標價為人民幣830元，較4月17日收盤折價13%，理由是茅台的最新股價已超過目標價。

茅台有望成為A股歷史上首檔股價突破1,000元的公司，截至4月18日，茅台在上證50指數成份股中的年內漲幅排名第三，僅次於工業富聯和化工龍頭萬華化學。

方正證券指出，茅台業績亮眼，預收款回落在預期內。直銷方案陸續落地，市場直接覆蓋面擴大，利於長遠發展。業績確定性強，量價均有提升空間。預計公司長期成長確定性強，而且作為行業龍頭，理應享有估值溢價，維持強烈推薦評級。 A股消費股龍頭貴州茅台24日深夜發布今年第一季財報，營收淨利超出預期。新華社資料照。 分享 facebook

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