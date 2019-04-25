陸鐵路旅客運量33億人 去年成長9.2%

2019-04-25 03:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



2018年大陸國家鐵路旅客運送量為33.17億人，年增9.2%。 中新社 分享 facebook 中國鐵路總公司發布的統計公報顯示，2018年國家鐵路旅客運送量為33.17億人，年增9.2%；鐵路貨運總運送量為31.91億噸，年增9.3%。

反觀台灣鐵路運輸則是呈現衰退，台鐵公司統計，2018年台灣鐵路客運人數為2.3億人次，年減0.66%；貨運噸數為771萬公噸，年減0.57%。

2018年大陸全國鐵路固定資產投資人民幣8,028億元，投產新線4,683公里，其中高速鐵路4,100公里，全國鐵路營業里程逾13.1萬公里。

運輸安全方面，2018年大陸未發生特別重大、重大鐵路交通事故，鐵路交通事故死亡人數比2017年下降4.4%。

2019年中國鐵路總公司鐵道債額度達人民幣3,000億元，遠超過2018年的發行額2,400億元。2019年鐵路投資額有望創逾人民幣8,500億元歷史新高。

過去十年來，大陸高鐵在吸取德國、日本等已開發國家的技術後，在路網布建、科技創新、產業化能力等方面有驚人成長。截至2018年底，中國大陸已通車營運的高速鐵路近3萬公里，以「四縱四橫」為骨幹的高速鐵路網路已基本成型。

大陸已形成世界上規模最大的高鐵網路，涵蓋除了西藏外的所有省市和香港，而已開始興建的川藏鐵路，將成為連接西藏地區與大陸西南地區高速鐵路的重要幹道。

大陸積極將自身鐵路技術出口到全球，不光一帶一路沿線國家，歐美很多地區都採用大陸鐵路技術。中國中車高速列車裝備製造能力全球排名第一，以中國中鐵和中國鐵建為代表的高速鐵路建設能力也在世界首屈一指。

大陸鐵路在國際占有絕對領先優勢，近期面臨跟華為同樣問題。美國華盛頓郵報曾指出，中國中車以低價競標華盛頓DC地鐵標案，動機不單純。