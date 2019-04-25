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兩岸連鎖業峰會 探討轉型升級

2019-04-25 04:27聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

2019第八屆兩岸連鎖業CEO峰會24日在滬舉行，本屆峰會的主題為「連接兩岸、情繫台灣、融合全球」，500餘名兩岸嘉賓及連鎖業團體代表就連鎖業的轉型升級展開探討。

中新社報導，自2010年以來，上海市台資企業協會已舉辦七屆兩岸連鎖業峰會，成為兩岸連鎖業合作分享的重要交流平台，對促進兩岸連鎖業轉型升級，提升台資企業品牌影響力具重要作用。

上海市台資企業協會連鎖工委會主委陳定宗指出，如何讓台灣好的商業模式在大陸迅速發展，並在成功上市後，更好地走向世界，是本屆峰會的主旨任務。

峰會現場，85度C、雅茗天地、曼都國際等兩岸連鎖業知名品牌代表分別分享自身的成功經驗，並共同探討了兩岸連鎖業的發展歷程。為了向這些擁有成功經驗的連鎖業品牌「取經」，38名台灣知名品牌代表特意組團前來大陸參加峰會。

陳定宗認為，未來兩年是連鎖業轉型的重要關頭，連鎖品牌要突圍升級，除了搭建人脈網絡，實現兩岸更緊密的合作外，還要創新自己的商業模式，學習如何導流，如何應用大數據等有效工具讓自身的業績得以成長。

上海市台資企業協會會長李政宏表示，近年來連鎖服務業競爭激烈，互聯網新業態、新營銷模式的產生，標誌著兩岸連鎖業已進入發展新時代，連鎖品牌要想向國外拓展，就必須將兩岸資源融合共享，才能互利共贏，唯有不斷創新求變才能不斷發展。

當天峰會上，連鎖品牌全球發展競爭力指導顧問團成立典禮、青年創業EMBA第二屆始業式、連鎖工委會與文創工委會聯合發展合作簽約儀式等活動也同期舉行。

上海文創競爭力

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