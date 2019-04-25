前海深港設計創意產業園竣工

2019-04-25 04:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



前海深港設計創意產業園24日舉行竣工交付儀式。該產業園將於2019年8月底正式投入運營，至少有29個來自香港設計總會的成員協會將進駐或開展合作。

新華社報導，前海深港設計創意產業園位於前海媽灣片區航海路北側，總用地面積約1.4萬平方公尺，總建築面積約1.9萬平方公尺，項目總投資金額約1.2億元人民幣。該產業園規劃業態包括創意市集、交易展示大廳、設計師工作室及設計主題商業等，設計風格突出公共空間多樣化、景觀生態一體化等特點，以滿足展覽展示需求，提升人群互動交流，激發活力創意。

該項目由前海管理局、香港設計總會、深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司和香港啟客集團四方合作，其中深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司負責統籌建設，香港啟客集團負責招商運營。

該項目於2017年8月31日啟動，2018年8月破土動工，經過8個月的緊張建設，現已如期竣工。項目交付後，運營方將全力引進深港兩地的各類設計機構入駐，組織各類創意活動。據了解，目前至少有29個來自香港設計總會的成員協會將進駐或開展合作。

前海管理局局長杜鵬表示，建設前海深港設計創意產業園旨在充分挖掘深港文創設計產業合作的巨大潛力，為香港文創設計產業拓展空間，將前海打造成為國際一流的文化創意基地，為香港企業和香港青年發展創造更好條件、營造一流環境。