好過預期 廣州Q1 GDP增7.5%

2019-04-25 04:32 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州市政府24日公布，今年一季度，該市地區生產總值增長7.5%，主要指標好於預期。新動能加快成長、結構性指標繼續向好成為當季經濟顯著特點。

中新社報導，今年度廣州經濟增長目標為6%至6.5%，目前開局良好。一季度實現地區生產總值5508億元（人民幣，下同），增長7.5%，比去年同期提高3.2個百分點，增速高於全大陸和全廣東省水平。固定資產投資增長19.1%；社會消費品零售總額增長7.7%。

其中，新動能增速高於全市地區生產總值增長速度。生物醫藥與健康、節能與新能源、軌道交通、高端中介服務、文化創意與設計、新一代信息技術、智慧裝備與機器人、新材料與精細化工這八大新興產業合計實現增加值增速為8.0%，高於地區生產總值增速，合計占地區生產總值比重達19.2%。

在八大新興產業裡，軌道交通產業增長10.2%，智慧裝備和機器人產業增長20.5%，文化創意與設計產業增長8.6%。

此外，信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值在去年突破千億元的基礎上繼續保持高速增長，已連續8個季度在20%以上。電信業務總量連續5個季度保持1倍以上增長，信息服務業營業收入增長22.9%。

值得一提的是，廣州加大投資項目建設力度，帶動了建築業增長。一季度以基礎設施項目為主的公共資源交易金額大幅增長56.3%。

廣州市發改委官員表示，今年第一季廣州經濟好於年初預期，為完成今年全年任務打下較好基礎；且新動能快速成長、占比增加，表明產業結構調整成效明顯。