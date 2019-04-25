陸Q1居民收入 滬京浙排名前3

2019-04-25 04:32 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國大陸31省區市2019一季度居民收入情況已全部揭曉。數據顯示，廣東、福建等9地居民人均可支配收入「跑贏」全大陸平均水平，其中，上海、北京、浙江位列前三甲。

中新社引述大陸國家統計局數據庫，據大陸官方統計，今年一季度大陸全國居民人均可支配收入為8493元（人民幣，下同），扣除價格因素後實際增長6.8%，實際增速比上年同期加快0.2個百分點。

大陸國家統計局住戶調查辦公室主任王有捐表示，一季度中國大陸居民收入增長呈現出略快於經濟增長的態勢。

當季中國大陸GDP增長6.4%，扣除人口總量自然增長因素後的人均GDP增速約為6.0%，居民人均可支配收入實際增速快於GDP增速0.4個百分點，更快於人均GDP增速0.8個百分點。

而從各地公布的數據來看，上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東和遼寧9省市居民人均可支配收入超過全大陸水平。其中，除山東和遼寧外，另外7省市均進入「萬元俱樂部」。榜單另一端則多為西部地區省分，甘肅、新疆、西藏列最後三位。

具體而言，排名首位的上海一季度居民人均可支配收入達到18704元，同比增長8.3%；北京以17069元緊隨其後，同比增速與上海持平；浙江為15505元，同比增長9.2%。

此外，一些中西部省分居民收入雖然與東部地區仍有差距，但其增長勢頭迅猛。例如，西藏一季度居民人均可支配收入同比漲幅達到11.9%，全大陸最高；緊隨其後的貴州和安徽分別增長10.6%和10.1%。

總體來看，一季度中國大陸居民收入中工資性收入仍占主要部分，達到4838元，增長8.7%。王有捐分析說，主要是就業情況總體穩定，各地陸續落實機關事業單位人員基本工資標準調整政策，農村外出務工勞動力人數小幅增長，外出務工勞動力月均收入增長7.0%，拉動城鄉居民工資性收入繼續穩步增長。

值得一提的是，中國大陸央行此前發布的一份調查報告亦顯示，中國大陸民眾對收入變化亦更加有感。根據這份調查，今年一季度大陸居民收入感受指數為54.8%，比上季上升1.3個百分點。其中，89.7%的居民認為收入增加或基本不變，比上季提高0.9個百分點。