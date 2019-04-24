二度TMLF操作 中國央行暫停降準但政策寬鬆不變

2019-04-24 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



市場盛傳中國人民銀行25日將宣布定向降準1個百分點，不過，人行23日深夜緊急闢謠，強調目前並沒有考量，但人行今（24）日再度進行定向中期借貸便利（TMLF）操作，規模達人民幣2674億元，市場分析，人行可能暫停降準，但政策寬鬆傾向不變。

中國人民銀行24日開展人民幣2575億元定向中期借貸便利（TMLF）操作，金額略高於1月的2575億元。

人行公告，TMLF操作期限為一年，到期可根據金融機構需求續做兩次，實際使用期限可達到三年。操作利率為3.15%,比中期借貸便利（MLF）利率優惠15個基點。

TMLF創設於2018年底，今年1月首次進行操作，被認為是結構性降息。

人行行長易綱在3月表示，降低存款準備金率有一定空間，但比前幾年小多了。

中國人民銀行自2018年初以來已五度降準，大型存款類金融機構法定存款準備金率降至13.5%，中小型機構則降至11.5%。

原本市場預估，央行可能會下調小型銀行的存款準備金率，今年至少會有定向降準，以鼓勵向小微企業和民營企業發放更多貸款。

路透報導，由於之前中國公佈的經濟成長指標好於預期，降低了降準的迫切性。中國第一季經濟平穩增長6.4%，市場原預期增長將會進一步放緩。3月規模以上工業增加值、社會消費品零售總額及投資表現均優於預期。

路透引述政策內部人士稱，中國人民銀行還擔心，如果向經濟注入太多資金，隨著時間推移可能再次催生泡沫，而且央行也希望保留一些政策手段。

短期內沒有降準以提振經濟增長的必要，政策顧問表示。貨幣政策應保留一些空間，如果經濟不確定性升高或經濟情況惡化，央行還可以放寬政策。