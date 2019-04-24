親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國民黨將訂特別辦法 納韓國瑜、郭台銘全民調提名

大聯盟跳級生 黃暐傑、林子偉有這些共通點

阿里巴巴換將 85後蔣凡接任天貓法定代表人

2019-04-24 14:57聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

阿里巴巴集團人事再度大風吹，旗下天貓電商平台大換將。阿里巴巴集團首席執行官、阿里巴巴集團董事局董事張勇卸任法定代表人以及董事長兼總經理職務，改由蔣凡接任。

同時，阿里巴巴集團首席風險官鄭俊芳退出天貓監事，新增張彧，同時經營範圍新增演出及經紀業務。

從阿里CEO張勇手中接棒的蔣凡是85後，是阿里巴巴集團高管中最年輕血液。

蔣凡2010年離開Google中國，加入創新工廠，並創立移動開發者服務平臺——友盟開啟了創業生涯。但在三年後，阿里就以8000萬美元收購了這家企業，蔣凡也因此成為了阿里人。

進入阿里之後，在張勇的提拔下，蔣凡接手了手機淘寶的核心業務，著手推進手機淘寶App的功能研發，推動淘寶走向資料驅動，將淘寶打造成了集商品、交易、分享、互動、視頻、直播於一體的消費類媒體平臺。更重要的是，他帶領著手機淘寶實現了由PC互聯網向手機互聯網的轉型。

蔣凡從互聯網程序員（工程師）到上市公司總裁，見證中國新零售模式的發展。

對於天貓電商平台人事大換血，阿里集團表示因為阿里巴巴建立合夥人制度，以及公司內部實行的高管輪崗制度，所以管理層異動屬於正常的操作。

企查查工商登計顯示，天貓電商平台大換將。阿里巴巴集團首席執行官、阿里巴巴集團董事...
企查查工商登計顯示，天貓電商平台大換將。阿里巴巴集團首席執行官、阿里巴巴集團董事局董事張勇卸任法定代表人以及董事長兼總經理職務，改由蔣凡接任，取自中新網
分享
85後蔣凡接任天貓法定代表人。取自PingWest品玩
85後蔣凡接任天貓法定代表人。取自PingWest品玩
分享

淘寶阿里巴巴集團張勇

相關新聞

蔡崇信禍從口出 NBA罰款3.5萬美元

2019-04-24 14:25

A股襪業第一股外移越南 生產規模已超大陸

2019-04-24 15:33

暫停6個月後 中石化再買美國原油

2019-04-24 12:32

瑞幸咖啡持續燒錢 啟動來美IPO

2019-04-24 11:46

中國雙品網購節 阿里、京東力挺

2019-04-24 11:28

大陸國產手機異類：不溫不火的努比亞和備人民幣九億元待訴的深圳傳音

2019-04-24 11:23

陸股解碼／消費康健科技 可布局

2019-04-24 00:37

陸電信雙雄財報 一喜一憂

2019-04-24 00:37

陸五券商報喜 賺進63億元

2019-04-24 00:37

3月轉好 廣東外貿首季小降

2019-04-24 00:20

霍爾果斯進出口 創新疆第一

2019-04-24 00:20

廈門長庚醫院 中醫科揭牌

2019-04-24 00:20

「德陽造」設備 力助孟加拉發電

2019-04-24 00:17

晉江鞋博會 4天成交238億元

2019-04-24 00:16

江蘇兩岸青創平台 逾50家

2019-04-24 00:15

進口博覽會 世界500強與中小企「共舞」

2019-04-24 00:14

平行進口汽車貿易 天津占大宗

2019-04-24 00:14

75.9億張 銀行卡發行熱 九成來自銀聯

2019-04-23 23:52

瑞幸啟動赴美IPO 籌資30億

2019-04-23 23:52

瑞幸咖啡融資不斷 跟不上燒錢速度

2019-04-23 23:52

雙品網購節 阿里、京東挺

2019-04-23 23:52

鬥魚正式向美提交IPO申請 將融資5億美元

2019-04-23 17:24

中美貿易摩擦持續 逾六成中國企業擬增加對外投資

2019-04-23 16:12

非洲豬瘟撲殺102萬頭豬 陸農業部：產業衝擊嚴重

2019-04-23 15:31

談騰訊 馬雲：非阿里要打敗對 象而是發展伴侶

2019-04-23 14:52

中國聯通5G試驗 陸7城市開通

2019-04-23 14:36

陸5G時代來臨 北上廣深等7城開通試驗網絡

2019-04-23 10:45

亞投行成員國增至97個

2019-04-23 01:48

江西金溪 大陸天然香料集散地

2019-04-23 01:48

騰訊新遊戲 禁16歲以下登錄

2019-04-23 01:47

廣東電動車 用電數據大幅成長

2019-04-23 01:47

一帶一路 對沿線國家投資900億美元

2019-04-23 01:47

首批科創板基金 七檔獲准

2019-04-23 00:29

陸股解碼／政策利多 後市有撐

2019-04-23 00:29

大陸開放日股ETF交易

2019-04-23 00:29

華為首季財報意外亮眼 竟是美國幫了大忙？

2019-04-22 23:16

陸數位經濟火熱 去年規模增20.9%

2019-04-22 23:08

廣東Q1外貿總額年降1% 美國退居第四大貿易國

2019-04-22 18:03

商務部：將與更多國家商建自由貿易區

2019-04-22 17:36
看更多

熱門文章

國泰航空機長空中突失明半小時 兩個月兩宗

2019-04-23 22:50

【長知識】中共055驅逐艦正式亮相 被美軍列為巡洋艦

2019-04-23 18:39

徠卡在大陸「被消失」 急撇清立場卻慘遭打臉

2019-04-23 19:42

中共自製航母落空？閱兵不見船影 習近平還大談和平...

2019-04-24 10:00

習近平海上閱艦卻起大霧 陸網友笑稱「看不艦」

2019-04-23 17:46

中共最強戰艦「南昌艦」 造價270億 共建8艘同型艦

2019-04-23 20:45

兩岸建交可行？國台辦駁斥有「兩國論」意涵

2019-04-24 11:05

強暴案反轉？女生挽劉強東進公寓 律師有話說

2019-04-23 22:41

自投羅網？陸男種香菜卻長出罌粟 發文炫耀遭警方關切

2019-04-23 21:32

王丹：一旦有兩岸和平協議 就是二二八的重演

2019-04-24 14:37

習近平青島閱兵 文武大秘被曝光

2019-04-24 13:12

美批准對台軍售案 陸國防部：堅決反對、立即撤銷

2019-04-24 10:43

成立一年半虧損99億 瑞幸咖啡要赴美上市

2019-04-23 17:16

影／中共海軍建軍70周年閱兵 首艘國產航母未亮相

2019-04-23 17:35

中共海上閱兵 展現核威懾實力

2019-04-24 00:09

「今天禁這個、明天罰那個」國台辦嗆民進黨反制措施

2019-04-24 11:44

直銷巨頭天獅 百畝宮殿被拆 涉未批先建

2019-04-24 12:37

黃姓起源有3 主根在今河南潢川

2019-04-24 00:13

中共海上閱兵 為何選西寧艦作習近平的檢閲艦？

2019-04-24 13:32

回擊美對伊朗石油禁令 中共轟美實施長臂管轄

2019-04-23 21:09

需錢孔急 瑞幸咖啡赴美拚上市

2019-04-23 23:46

美未派軍艦參加海上閱兵 環時：美國更加敏感了

2019-04-24 10:04

055型南昌艦首亮相 101舷號意義特殊

2019-04-24 10:43

六四中槍學生張健突傳病逝 享年48歲

2019-04-24 13:49

青島閱艦式偏慶祝交流 南海閱兵重作戰演練

2019-04-23 17:40

南方航空「放大」廣州上海 波音777重返兩岸航線

2019-04-24 10:35

南昌號首秀！共軍驅逐艦 破萬噸門檻

2019-04-24 00:09

中國結婚率創新低 和這個博物館有關？

2019-04-24 06:17

瑞幸啟動赴美IPO 籌資30億

2019-04-23 23:52

蔡總統稱不信中國沒干預大選 國台辦：無稽之談

2019-04-24 11:14

蔡崇信禍從口出 NBA罰款3.5萬美元

2019-04-24 14:25

國台辦回應韓國瑜訪美言論：兩岸事應由家裡人商量辦

2019-04-24 15:35

快遞私拆女客內衣包裹兼騷擾 順豐致歉稱已調職

2019-04-24 14:40

現場側記／海上霧太大 只聞戰機響

2019-04-24 00:09

具二次核反擊能力 中國新型核潛艇長征10號首揭面紗

2019-04-24 15:54

江蘇男開奧迪「遛馬」遭罰900元 網民：騎馬的在乎那點小錢？

2019-04-24 13:59

5G福州 首發公交車秒速下載

2019-04-24 03:28

陸電信雙雄財報 一喜一憂

2019-04-24 00:37

美對伊朗石油禁令 陸批「長臂管轄」

2019-04-24 00:09

香港占中案今判刑 最重16個月立即入監　

2019-04-24 12:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top