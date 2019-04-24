阿里巴巴換將 85後蔣凡接任天貓法定代表人

2019-04-24 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



阿里巴巴集團人事再度大風吹，旗下天貓電商平台大換將。阿里巴巴集團首席執行官、阿里巴巴集團董事局董事張勇卸任法定代表人以及董事長兼總經理職務，改由蔣凡接任。

同時，阿里巴巴集團首席風險官鄭俊芳退出天貓監事，新增張彧，同時經營範圍新增演出及經紀業務。

從阿里CEO張勇手中接棒的蔣凡是85後，是阿里巴巴集團高管中最年輕血液。

蔣凡2010年離開Google中國，加入創新工廠，並創立移動開發者服務平臺——友盟開啟了創業生涯。但在三年後，阿里就以8000萬美元收購了這家企業，蔣凡也因此成為了阿里人。

進入阿里之後，在張勇的提拔下，蔣凡接手了手機淘寶的核心業務，著手推進手機淘寶App的功能研發，推動淘寶走向資料驅動，將淘寶打造成了集商品、交易、分享、互動、視頻、直播於一體的消費類媒體平臺。更重要的是，他帶領著手機淘寶實現了由PC互聯網向手機互聯網的轉型。

蔣凡從互聯網程序員（工程師）到上市公司總裁，見證中國新零售模式的發展。