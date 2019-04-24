暫停6個月後 中石化再買美國原油

2019-04-24 12:32 世界日報 中國新聞組／北京24日電



路透報導，兩位知情消息人士23日表示，亞洲最大煉油商中石化本周將收到自去年9月暫停美國進口以來的首批美國原油船貨。

據報導，隨著中美貿易談判取得進展，中石化重啟美國原油進口，表明它認為進口美國石油的風險更小了。中石化旗下貿易公司聯合石化去年9月暫停進口美國原油，以防中國在貿易戰期間對美國進口原油徵收懲罰性關稅。

據路孚特(Refinitiv)分析師Emma Li表示，載有約200萬桶美國西德克薩斯中質(WTI)米德蘭原油的超大型油輪Maran Artemis正在中國山東青島港等待卸貨。

路孚特數據顯示，另一艘超大型油輪Noble也載有200萬桶WTI米德蘭原油，預計將在5月初抵達湛江港。

消息人士稱，隨著聯合石化逐漸恢復對美國石油的進口，該公司已購買了更多將於5月和6月抵達的船貨。

其中一位消息人士說：「暫停購買是一種預防措施。」

他補充說，該公司最近幾個月本來可以進口美國石油，但決定還是不要冒險讓在途貨物遭受中國可能出台關稅的影響。

貿易消息人士稱，中國一些較小的獨立煉廠此前做出嘗試，在11月和3月進口較少石油船貨，最終成功清關，沒被加徵關稅。

中國海關數據顯示，中國2018年的美國石油進口量為每日24萬5600桶，大約相當於每月三艘半超大型油輪的容量，也相當於中國石油進口總量的2.7%左右。