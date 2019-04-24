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瑞幸咖啡持續燒錢 啟動來美IPO

2019-04-24 11:46世界日報 記者李仲維╱綜合報導

星巴克中國的勁敵瑞幸咖啡日前向美國證監會遞交首次公開募股（IPO）申請文件，尋求在那斯達克上市，最高融資1億美元，所募資金將用於店鋪擴張、開發客戶、研發、行銷等方面。

華爾街見聞報導，成立才一年半，瑞幸咖啡就啟動上市步伐，要為挑戰星巴克的大力擴張注入新資本。

招股書顯示，瑞幸成立以來擴張速度驚人。截至3月底，在18個月內，瑞幸旗下門市從在北京的一家試點店擴大到2370家100%持有店，遍布中國28個城市，期間累計交易客戶超過1680萬。去年全年客戶複購率超過54%。

瑞幸稱，截至去年末，以旗下門市數量和去年全年出售咖啡杯數計算，瑞幸是中國第二大咖啡零售業者，相信自身模式已成功推動中國廣大咖啡市場消費。瑞幸的目標是到今年底，成為以門市數量計算的中國最大咖啡網。

招股書還顯示，去年瑞幸營收為人民幣8.4億元，今年第1季淨收入超過人民幣4.78億元，較上季增長將近36倍。

但瑞幸的虧損也在擴大。去年全年虧損人民幣16.19億元，今年第1季虧損約5.52億元，是上季的四倍多。今年第1季，瑞幸的營運費用逾人民幣10億元，約為去年全年營運費用的41%。

瑞幸咖啡4月18日才獲得1.5億美元B+輪融資，由貝萊德集團領投，投後估值29億美元，至此，該公司已獲得四輪共超過5.5億美元的資金補血。

瑞幸堪稱是中國成長速度最快的創業公司之一。至去年12月25日，成立不滿一年的瑞幸提前完成全年2000家門市布局，而星巴克在進軍中國19年後，才開設3400家門市，至2018年9月30日，星巴克在中國擁有3521家門市。

英國金融時報稱，與星巴克不同的是，瑞幸許多門市沒有座位，這也使瑞幸能更快擴張。

招股書還顯示，上市前，瑞幸超過半數股份掌握在兩大高管手中，董事長陸正耀持股30.5%，為公司最大股東，瑞幸創辦人兼CEO錢治亞持股19.7%。

瑞幸咖啡大事紀 圖取自新京報
瑞幸咖啡大事紀 圖取自新京報
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