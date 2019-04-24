中國雙品網購節 阿里、京東力挺

2019-04-24 11:28 世界日報 中國新聞組╱北京24日電



中國將於28日起開展為期13天的「雙品網購節」，雙品用意在於促進品牌消費及品質消費，包括阿里巴巴、京東及蘇寧易購等10家電商都將參加這個活動，希望藉由刺激消費帶動經濟成長。

中新社報導，參與這次網購節的電商平台包括阿里巴巴、京東、蘇寧易購、網易、國美、唯品會、聚美優品、小紅書、中糧我買網、食行生鮮共10家。此次網購節期間，官方要求這些電商平台選擇優質、安全、實惠商品，把好品牌關、品質關，在促銷中實折實扣，讓消費者放心購物。 為讓民眾買得滿意，官方要求「雙品網購節」期間快遞要在約定時間內及時送達，避免延誤；快遞服務快件丟失率、破損率要顯著下降，用戶合理的服務訴求要妥善滿足，確保運得出、運得好、運得快。

目前消費仍是拉動中國經濟增長的第一動力，但增速處於相對低位。官方數據顯示，2019年第1季中國社會消費品零售總額年增8.3%，低於去年同期。

中國商務部表示，眼下中國經濟穩中有進，但仍面臨下行壓力。考慮電商對消費增長貢獻率已超過45%，對擴大內需作用顯著，此次網購節將有助進一步激發市場主體活力，釋放消費潛力。 中國多地近期也在推出新政刺激消費。上海日前發布文件，要求發展「夜間經濟」、「首發經濟」及「後街經濟」等新消費增長點，打造人人嚮往的購物天堂。