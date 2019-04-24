平行進口汽車貿易 天津占大宗

2019-04-24 00:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在剛閉幕的2019中國天津投資貿易洽談會平行進口汽車博覽會上，來自美國、日本等國家琳瑯滿目的越野、皮卡、商務、轎車、跑車等120餘款特色及熱銷平行進口汽車展出。根據統計，2018年天津的平行進口車試點企業累計進口平行進口汽車8.1萬輛，進口額40.9億美元。

新華社報導，平行進口汽車是指未經品牌廠商授權，貿易商從海外市場購買，並引入中國市場銷售的汽車。

天津市商委表示，截至去年底，天津平行進口汽車銷售額達到800億元人民幣規模，實現外貿進口額368.9億元人民幣，佔中國平行進口汽車外貿進口總額的78.5%。

天津濱海新區區長楊茂榮說，在平行進口車領域，天津成為全國首個超10萬輛口岸，佔全國總量72％。

自2015年中國平行進口車政策實施以來，共有上海、天津等17個省市開展平行進口汽車試點。目前，中國平行進口車貿易呈現出車型更豐富、價格更實惠、服務更周全的新業態。截至2018年，在全國平行進口汽車量前10名的試點企業中，8家為天津企業，目前共有35個品牌，210餘款車型，700餘種型號的平行進口汽車在天津銷售。

天津市平行進口汽車流通協會一位負責人指出，天津口岸近幾年在不斷進行港口服務的優化，提升通關速度，降低港口各項費用。此外，一大批平行進口車檢測實驗室、合規性整改場所、平行進口車物流配送中心等項目也在建設中，這都是平行進口汽車行業發展越來越好的支撐。

「隨著平行進口車被大眾所接受，平民訂製、平民改裝等汽車文化也會在中國消費者中普及。」天津森揚國際汽車城副總經理張潔說。