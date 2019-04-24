江蘇兩岸青創平台 逾50家

2019-04-24 00:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



江蘇蘇州金雞湖台青創業園上周啟動。江蘇目前已建成具有兩岸元素的青年就業創業平台超過50家，其中12家被國台辦評為海峽兩岸青年就業創業基地或示範點。

新華社報導，此次啟動的金雞湖台青創業園位於中新蘇州工業園區人工智能產業園，首期啟動面積2858平方米，是專為台灣青年打造的創業孵化基地及兩岸科技文化交流中心。

金雞湖台青創業園分為孵化區和創業加速區，既可提供辦公、會議、洽談、培訓等創業硬件服務，還可提供創業導師輔導、政策諮詢、工商財稅諮詢、投融資對接等軟服務。

中新蘇州工業園區台商協會會長潘余仁介紹，金雞湖台青創業園以扶持台灣優秀創業項目為目標，對符合入駐條件的企業，減免所有載體租金。目前，經前期招商和路演，已引入多家VR、半導體、健康雲醫療、在線教育、特色文創等新型創業企業。

江蘇是大陸對台經貿交流合作最密集、成果最豐碩的地區之一，也是廣受台青青睞的創業就業之地。江蘇省台辦主任練月琴在啟動儀式上介紹，該省整理各方資源力量，為台青專門提供了超過1900個實習崗位和2100個就業崗位。2018年前來江蘇實習的台青新增1400人，台青創業項目及團隊達到270多個。

練月琴表示，江蘇將進一步細化台青就業創業扶持、引導體系，讓江蘇成為台青在大陸發展的一片熱土。

2018年以來，江蘇公布實施《關於深化蘇台經濟文化交流合作的若干實施意見》。同時，省內13地級市及昆山等縣級市亦推出各具特色惠台政策。