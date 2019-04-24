進口博覽會 世界500強與中小企「共舞」

2019-04-24 00:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



距離第二屆進口博覽會開幕還約有200天，企業商業展招展工作正如火如荼進行。中國國際進口博覽局透露，第一批參展企業名單已正式出爐，路威酩軒、資生堂、雅詩蘭黛、龐巴迪等知名企業成為參展的「新面孔」。

新華社報導，第二屆進口博覽會的企業商業展規劃展覽面積將達30萬平方米，較首屆增加3萬平方米，分裝備、消費、健康、食品、服貿五大板塊，設有科技生活、汽車、裝備、醫療器械及醫藥保健、品質生活、服務貿易、食品及農產品等7個展區。

在吸引更多世界500強和行業龍頭企業參展的同時，也推動更多具有「工匠精神」的中小企業參展。

中國國際進口博覽局公布的首批展商名單中，出現了不少首次參加進口博覽會的「新面孔」。

全球最大的奢侈品集團路威酩軒董事阿爾諾表示，首屆進口博覽會取得了巨大成功，相信第二屆成效將更加顯著，將攜旗下最有代表性的品牌和最有技術含量的產品整體參展。

資生堂中國區總裁藤原憲太郎說，中國市場對資生堂來說非常重要。「在首屆進口博覽會開始的第二天，我們就積極報名簽約參加第二屆進口博覽會，將在11月通過這一平台向世界展示資生堂的形象。」

進口博覽局相關負責人介紹，第二屆進口博覽會上，不僅將通過AR&VR專區「充分展示科技在人們生活中的重要作用」，新設置的養老康復專區也將吸引一大批優質康養企業參展。而服務貿易展區則將吸引四大會計師事務所齊聚進口博覽會。

截至4月2日，已有1800多家企業報名參加第二屆進口博覽會。其中，已簽約企業數量超過900家，來自77個國家和地區，包括17個G20成員和30多個「一帶一路」相關國家；已簽約世界500強和龍頭企業超過180家。