霍爾果斯進出口 創新疆第一

2019-04-24 00:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中哈霍爾果斯國際邊境合作中心日前迎來封關運營七周年。作為中國最早向西開放的口岸，霍爾果斯憑藉區位優勢和利好政策吸引著各地投資者來此興業。過去一年，霍爾果斯口岸與「一帶一路」沿線國家進出口總體呈增長態勢，區域實現進出口貨運量3574.26萬噸、進出口貿易額1352億元，均居新疆口岸之首。

新華社報導，中哈霍爾果斯國際邊境合作中心是全球首個跨境自由貿易區。中國和哈薩克遊客可無需簽證，憑護照或出入境通行證出入合作中心，實現面對面商貿洽談和商品交易。

霍爾果斯出入境邊檢站相關負責人朱春儒說：「目前平均每天有1.6萬人在這裡進出，高峰時可達2萬人次。」如今，中哈霍爾果斯國際邊境合作中心匯聚了來自世界各地的商品，已吸引近30個重點項目入駐，入駐商戶超5000家。

最新統計數據顯示，今年一季度，合作中心出入園人數逾112萬人次，較去年同比增長2.7%，出入車輛超過1.2萬輛。

目前，合作中心哈薩克區域投資企業有6家，免稅店超過40家，越來越多來自中亞的商人在這裡追逐夢想。

作為跨境人民幣創新業務試驗區和全國首個離岸人民幣金融業務試點，中國銀行、中國農業銀行等7家銀行獲批入駐中哈霍爾果斯國際邊境合作中心，建設銀行、交通銀行兩家銀行創新離岸業務系統也已上線並開始運行。

如今，「百年口岸」霍爾果斯開放的大門越開越大。今年一季度，霍爾果斯72個重點項目集中開工，總投資達130億，涵蓋產業加工、基礎設施、公共服務、鄉村振興、商貿物流和文化旅遊提升等領域。

霍爾果斯還計畫加大對中哈霍爾果斯國際邊境合作中心旅遊觀光產業的投入，提升免稅商品質量和檔次，改善營商環境，吸引更多客商來這裡投資興業。