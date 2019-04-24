3月轉好 廣東外貿首季小降

2019-04-24 00:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



海關總署廣東分署日前發布統計數據，今年一季度，廣東省外貿進出口總值1.55萬億元（人民幣，下同），比去年同期下降1%；實現貿易順差3039億元，同比擴大18.6%。

中新社報導，廣東海關表示，今年一季度廣東外貿進出口小幅下降，月度進出口增速波動較大，3月開始企穩向好。受春節因素影響，1月和2月廣東外貿大幅波動。3月份，廣東外貿進出口5587.3億元，同比增長3.8%，環比增長55.7%，外貿進出口基本企穩。

民營企業進出口比重繼續提升，數據顯示，一季度廣東民營企業進出口7674.3億，同比增長2.6%，佔廣東外貿進出口49.6%，佔比接近5成；同期，廣東一般貿易進出口穩步增長，加工貿易小幅下降。一季度，廣東一般貿易進出口7824.7億元，同比增長4.2%，佔廣東省外貿進出口的50.5%。

一季度，廣東對美國進出口1750.4億元，同比下降5.7%，美國退居廣東第四大貿易夥伴。同期，廣東對歐盟和日本進出口同比增長14.3%和增長4.5%。

綜合判斷，隨著春節因素消除，國家減稅降費政策的實施，進出口將逐步恢復正常。若中美經貿關係能够緩和，預計二季度廣東的外貿進出口將保持平穩向好發展。