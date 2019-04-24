晉江鞋博會 4天成交238億元

2019-04-24 00:16 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國（晉江）國際鞋業博覽會組委會23日披露，第21屆鞋博會參會客商17.87萬人次，同比增長12.1%；達成意向成交額238.2億元（人民幣，下同），同比增長15.7%。

中新社報導，第21屆中國（晉江）國際鞋業博覽會暨第四屆國際體育產業博覽會19日至22日在「中國鞋都」福建泉州晉江市舉行。本屆鞋博會設置了一帶一路品牌館、台灣鞋機館、國際流行趨勢館等10多個特色館，吸引義大利、印度、泰國、越南、菲律賓、南非等30多個國家和地區的客商前來參加。

台灣製鞋工業同業公會名譽理事長林昭傑讚嘆道，「鞋博會」是台灣鞋機重要的展示平台，台灣鞋機在該展會中銷量最好。21年來，晉江體育產業發展十分迅猛，建立起一大批體育用品品牌。

展會期間，安踏、舒華等一批本土知名體育用品企業和品牌健身器材企業集中亮相。作為國家體育產業基地，晉江擁有完備的體育產業鏈，體育產業發展迅速，計畫至2020年體育產業（產值）總規模達到1800億元。

目前，晉江已取得2020年第18屆世界中學生運動會及2019年至2025年連續4屆國際大學生體育聯合會足球世界杯的舉辦權。展會不再只是晉江的一張「鞋名片」，而是要打造成一張「體育城市名片」。

中共泉州市委常委、晉江市委書記劉文儒表示，鞋博會積極融入大體育、大健康概念和「體育+」、「互聯網+」思維，打造成為綜合性體育產業盛會。

晉江是繼深圳、成都之後的中國第三個國家體育產業基地，擁有雄厚的體育產業資源和廣闊的體育市場開發前景，創下全國縣域八個第一，如體育產業上市企業數量位居全國第一、國家級體育用品品牌總數位居全國第一、體育產業企業總數位居全國第一等。