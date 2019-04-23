談騰訊 馬雲：非阿里要打敗對 象而是發展伴侶

2019-04-23 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



2019中國綠公司年會23日在敦煌召開，中國企業傢俱樂部主席、阿里巴巴集團董事局主席馬雲發表主題演講。提到競爭對手騰訊時，馬雲表示，「沒有騰訊，阿里巴巴就不會不斷地調整自己，不斷地完善自己」，騰訊也是在阿里巴巴發展過程中一個伴侶而已，因為它們不是我們要最終打敗或者取勝，而是真正為社會創造價值。

綜合陸媒報導，馬雲表示，今天其實社會問題很多，挑戰也很多，尤其現在講的「三件大事」，大家都認為是巨大的挑戰，脫貧、中美貿易摩擦、一路一帶。

馬雲認為，脫貧這是2000多年來中國一直想解決的但沒有解決的問題，「我自己覺得這是一個很了不起的理想主義行為。歷史證明脫貧是個千古難題，很多國家都在提，很多年代都在提，但是要把它真正徹底地解決，這是一個歷史的責任。」

在提到競爭對手時，馬雲表示，沒有騰訊，阿里巴巴就不會不斷地調整自己，不斷地完善自己，當然騰訊也是在阿里巴巴發展過程中一個伴侶而已，因為它們不是我們要最終打敗或者取勝，而是真正為社會創造價值，需要有這樣的對手來提醒你。「阿里巴巴很幸運，有這樣一個對手在旁邊不斷鞭策自己」。