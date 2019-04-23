親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

繼續有炸彈！斯里蘭卡進入「全國緊急狀態」，累計310死

蔡英文有逆轉勝體質？唐湘龍：她要拖到賴清德沒氣

中國非洲豬瘟疫情嚴峻 嚴重衝擊養豬業

2019-04-23 15:05中央社 台北23日電

中國非洲豬瘟肆虐。路透
中國非洲豬瘟肆虐。路透
分享

中國農業農村部上午指出，今年雖有23個省份的非洲豬瘟疫情已經解除，但疫情形勢還是比較嚴峻，而且嚴重衝擊養豬業，造成生豬產量減少，豬價提前上漲，今年第4季生豬價格將會突破新高。

中國農業農村部23日上午舉行第一季農業農村經濟運行情況新聞發布會，農業農村部畜牧獸醫局副局長王俊勳在會中答覆媒體提問時，作以上表示。

19日，海南省萬寧市和儋州市發生非洲豬瘟疫情。至此，全中國31個省市及自治區均告淪陷。

王俊勳指出，去年8月發生非洲豬瘟疫情以來，截至4月22日，共發生129起疫情。目前，疫情累計捕殺生豬達到102萬頭。今年發生疫情30起，有23個省份疫情已經解除。總的來講，疫情形勢還是比較嚴峻的。

他說，儘管非洲豬瘟防控做了許多的工作和努力，但是非洲豬瘟疫情對整個生豬產業的衝擊還是非常嚴重的。根據監測資料，3月份生豬存欄和母豬存欄出現了「雙下降」；下降幅度、速度之快，也是近10年來出現的最大值。

王俊勳表示，春節過後豬價都是下跌回落的，但今年出現相反行情，主要原因是前期出現疫情後，養殖戶的正常補欄沒跟上，可以提供上市的生豬數量不足，導致價格快速上漲。

他指出，4月第一周，活豬價格每公斤人民幣15.15元，短短一個月上漲了17.4%，比去年同期更上漲36%。總的情況來看，豬價已經提前進入了上漲週期，預判全年豬肉產量會下降，後期生豬供應會趨緊，第4季活豬價格將會突破2016年的歷史高點。

農業農村部發展規劃司司長魏百剛表示，豬肉是消費者物價指數（CPI）當中占比最大的食品消費品種，豬價上漲對CPI走高會起到一定的推動作用。近期，農業農村部也要求各地加強生豬生產和市場監測預警，強化一系列的政策措施，以保障生豬生產平穩運行。

疫情非洲豬瘟豬價

相關新聞

談騰訊 馬雲：非阿里要打敗對 象而是發展伴侶

2019-04-23 14:52

中國聯通5G試驗 陸7城市開通

2019-04-23 14:36

陸5G時代來臨 北上廣深等7城開通試驗網絡

2019-04-23 10:45

亞投行成員國增至97個

2019-04-23 01:48

江西金溪 大陸天然香料集散地

2019-04-23 01:48

騰訊新遊戲 禁16歲以下登錄

2019-04-23 01:47

廣東電動車 用電數據大幅成長

2019-04-23 01:47

一帶一路 對沿線國家投資900億美元

2019-04-23 01:47

首批科創板基金 七檔獲准

2019-04-23 00:29

陸股解碼／政策利多 後市有撐

2019-04-23 00:29

大陸開放日股ETF交易

2019-04-23 00:29

華為首季財報意外亮眼 竟是美國幫了大忙？

2019-04-22 23:16

工行新掌門 中行陳四清出線

2019-04-22 23:08

陸數位經濟火熱 去年規模增20.9%

2019-04-22 23:08

廣東Q1外貿總額年降1% 美國退居第四大貿易國

2019-04-22 18:03

商務部：將與更多國家商建自由貿易區

2019-04-22 17:36

首批7檔科創板基金獲批 華夏、易方達入列

2019-04-22 17:33

中日22日簽署ETF互通協議 雙邊關係再進化

2019-04-22 16:28

工行新掌門 傳中行董座陳四清接任

2019-04-22 15:27

化解疑慮 中國將提供一帶一路可持續融資

2019-04-22 14:37

華為高調公關收效差 英仍憂安全隱患

2019-04-22 14:30

陸證監會：放寬證券基金期貨業外資准入

2019-04-22 12:02

季報首例！華為Q1收入增39% 淨利潤率8%

2019-04-22 11:36

工業富聯股價震盪 公司：無重大資訊應披露

2019-04-22 10:41

前3月陸資來台投資額 下滑87.5%

2019-04-22 10:24

晉江鞋博會 台灣鞋機深耕商機

2019-04-22 02:05

中俄跨境電商 業務爆量

2019-04-22 02:05

上海副市長：金融人才缺很大

2019-04-22 02:05

投資2,331億 成都天府新區紫光芯城項目正式開工

2019-04-22 01:37

大學畢業可半價買房！陸搶人才放絕招

2019-04-21 23:29

大陸．資金．對策／利潤匯到台籍個人大陸境內帳戶法律分析

2019-04-21 23:18

任正非再轟美打壓華為

2019-04-21 23:18

陸房企融資 大爆發

2019-04-21 23:17

杭州、合肥、大連 房市過熱

2019-04-21 23:17

期貨商A股上市 大鬆綁

2019-04-21 23:06

台博士赴滬任教 降溫

2019-04-21 23:05

三星摺疊機大陸發表會 喊卡

2019-04-21 23:05

陸三家期貨公司IPO進程 可望加速

2019-04-21 23:05

香港經濟學者張五常：深圳會成為整個地球的經濟中心

2019-04-21 22:01
看更多

熱門文章

女高速駕駛撞隧道慘死 調查發現：34分鐘內看30次手機

2019-04-23 11:56

影／亮劍！共軍發布最新海陸空軍轟炸影片

2019-04-22 17:22

24樓掉蘋果砸女嬰頭致殘 玩耍女童家人遭求償2500萬

2019-04-22 21:19

中國海軍首曝光萬噸級「055導彈驅逐艦」海上航行畫面

2019-04-23 10:45

光棍潮來襲！大陸4千萬剩男 靠這招找老婆

2019-04-23 10:00

海上軍備跟日拚了 陸「下水餃」狂造艦

2019-04-23 00:40

中國第一代鋼琴家巫漪麗文革遭鬥 為保雙手哀求「打我腳吧」

2019-04-22 16:24

華為首季財報意外亮眼 竟是美國幫了大忙？

2019-04-22 23:16

夫婦30年前買「恩愛保險」到期 125公斤米僅換回3千元

2019-04-22 17:24

學者稱不排除中共再奪我邦交國 兩岸關係將持續探底

2019-04-22 19:38

中共海軍閱兵 美國僅派上校出席

2019-04-22 22:08

海軍比一比 陸有人才隱憂 日反潛優越 我力保交通

2019-04-23 00:42

中共海軍70年 習近平今主持海上閱艦

2019-04-23 00:38

陸學者：兩岸存八大風險 但總體風險可控

2019-04-23 09:23

情侶拍完婚紗後情變 男方4年後另覓良緣要求影樓重拍

2019-04-22 17:40

劉強東被控性侵相關影片曝光 引發隱私權爭議

2019-04-23 12:01

陸大媽為搶快在峇里島船上互毆 網諷：丟臉丟到國外去

2019-04-23 14:21

遭禁探視李明哲3個月後 李凈瑜搭機赴陸

2019-04-22 17:25

廣東Q1外貿總額年降1% 美國退居第四大貿易國

2019-04-22 18:03

李銳日記捐胡佛研究所 遺孀起訴女兒獲受理

2019-04-22 16:13

習近平主持中央財經委員會議 強調全面建成小康社會

2019-04-22 20:50

亞投行成員國增至97個

2019-04-23 01:48

出任務五天歸來…西安消防員對兒做了這件事 網友淚目

2019-04-22 16:26

存50元取50萬 遊民騙貸網銀1.5億

2019-04-23 14:11

習近平登「西寧艦」海上閱兵

2019-04-23 14:52

陸5G時代來臨 北上廣深等7城開通試驗網絡

2019-04-23 10:45

兩岸關係惡化 學者：不排除大選前再被拔友邦

2019-04-23 00:43

習近平下午主持海上閱艦 青島加強維穩

2019-04-23 11:13

商合杭鐵路、裕溪河特大橋合龍

2019-04-23 01:47

中日22日簽署ETF互通協議 雙邊關係再進化

2019-04-22 16:28

中共海軍成立70周年 習近平會見外國海軍代表團

2019-04-23 13:31

中國寄望民間 專家：我應保持警覺

2019-04-22 17:26

河南周口市淮陽縣 陳姓發源地

2019-04-23 01:47

斯里蘭卡爆炸 4名中國傷者為科考團老師和學生

2019-04-23 09:25

商務部：將與更多國家商建自由貿易區

2019-04-22 17:36

江西金溪 大陸天然香料集散地

2019-04-23 01:48

廣東電動車 用電數據大幅成長

2019-04-23 01:47

廣東無人島 下月市場化出讓

2019-04-23 01:47

陸股解碼／政策利多 後市有撐

2019-04-23 00:29

大陸開放日股ETF交易

2019-04-23 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top