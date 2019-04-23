中國非洲豬瘟疫情嚴峻 嚴重衝擊養豬業

2019-04-23 15:05 中央社 台北23日電



中國非洲豬瘟肆虐。路透 分享 facebook

中國農業農村部上午指出，今年雖有23個省份的非洲豬瘟疫情已經解除，但疫情形勢還是比較嚴峻，而且嚴重衝擊養豬業，造成生豬產量減少，豬價提前上漲，今年第4季生豬價格將會突破新高。

中國農業農村部23日上午舉行第一季農業農村經濟運行情況新聞發布會，農業農村部畜牧獸醫局副局長王俊勳在會中答覆媒體提問時，作以上表示。

19日，海南省萬寧市和儋州市發生非洲豬瘟疫情。至此，全中國31個省市及自治區均告淪陷。

王俊勳指出，去年8月發生非洲豬瘟疫情以來，截至4月22日，共發生129起疫情。目前，疫情累計捕殺生豬達到102萬頭。今年發生疫情30起，有23個省份疫情已經解除。總的來講，疫情形勢還是比較嚴峻的。

他說，儘管非洲豬瘟防控做了許多的工作和努力，但是非洲豬瘟疫情對整個生豬產業的衝擊還是非常嚴重的。根據監測資料，3月份生豬存欄和母豬存欄出現了「雙下降」；下降幅度、速度之快，也是近10年來出現的最大值。

王俊勳表示，春節過後豬價都是下跌回落的，但今年出現相反行情，主要原因是前期出現疫情後，養殖戶的正常補欄沒跟上，可以提供上市的生豬數量不足，導致價格快速上漲。

他指出，4月第一周，活豬價格每公斤人民幣15.15元，短短一個月上漲了17.4%，比去年同期更上漲36%。總的情況來看，豬價已經提前進入了上漲週期，預判全年豬肉產量會下降，後期生豬供應會趨緊，第4季活豬價格將會突破2016年的歷史高點。

農業農村部發展規劃司司長魏百剛表示，豬肉是消費者物價指數（CPI）當中占比最大的食品消費品種，豬價上漲對CPI走高會起到一定的推動作用。近期，農業農村部也要求各地加強生豬生產和市場監測預警，強化一系列的政策措施，以保障生豬生產平穩運行。