平潭自貿片區 吸1012名台青登陸創業就業

2019-04-23 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸福建自由貿易試驗區平潭片區2015年4月掛牌，4年來，平潭自貿片區先行先試、推動兩岸「應通盡通」，據平潭自貿片區管委會披露，平潭以台灣創業園、對台小額商品交易市場、台灣文化廣場等為載體，搭建起台灣青年創業就業平台，並對台灣專業人士、青年創業就業給予生活津貼、安家補助，截至目前已有1012名台人在平潭創業就業。

中新社報導，平潭自貿片區掛牌以來，吸引兩岸青年創業就業上不斷突破，設立台灣青年創業就業培訓基地，累計舉辦17期「台灣青年就業創業引領計劃」培訓班，培訓台灣青年1290人。

報導稱，平潭並對台小額商品交易市場引進嵐台史話館、台灣原鄉緣文創館、台灣油畫傘燈民間工藝品展銷館等入駐青年創業街。「台陸通」對台資訊公共信息平台，積極推介平潭乃至大陸創就業資訊，打造「空中創業園」等線上載體，服務台胞登陸創業就業。

另一方面，為了打破台人就業的職業資格壁壘，平潭自貿片區在金融、增值電信、醫療、旅遊、人力資源、演出經紀機構、電子商務等50多個領域對台開放，採認旅遊、醫療、教育、建築業、規劃等行業人員從業資格。平潭推出《對台職業資格採信工作實施意見》，已累計向台胞發放採信證書近200本。

福建自貿試驗區深化改革方案中涉及平潭片區的92項重點試驗任務中，平潭自貿片區目前實施率達78.26%，累計推出13批次150項創新舉措，3批次29項開放措施。其中，全國首創有61項；對台創新舉措54項，占創新舉措總數三成以上。

平潭自貿片區管委會的統計數據顯示，平潭自貿片區掛牌以來，累計新增企業7,703家，註冊資本人民幣3897.2億元。其中，新增外資企業729家，註冊資本人民幣553.3億元。