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華為首季財報意外亮眼 竟是美國幫了大忙？

2019-04-22 23:16經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

華為。美聯社
華為。美聯社
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華為22日在官網發布首季財報，表現優於外界預期，在中美貿易戰的背景下，加上美國串連各國，無所不用其極的打壓華為，華為意外繳出亮麗的成績單，或許可能是美國幫了大忙。

華為創辦人任正非日前接受德國《商報》(Handelsblatt)訪問時說，美國封殺只會帶來反效果，更引述今年最新營業數據，感謝美國政客封殺華為。

任正非日前指出，華為今年第1季營業額較去年同期成長30.6%，獲利年增35.4%，需要「感謝那些不斷呼籲全球棄用華為的美國政客」，幫華為宣傳，任正非質疑美國「並不害怕任何人」，為何會怕華為這樣的「小白兔」。

事實上，華為公布的季報成長幅度比任正非預估的還要高，華為22日公布今年第1季營收人民幣1,797億元（約新台幣8,302億元），年增高達39%。這是華為第一次披露公司季報，之前華為只披露年度報告。

華為業績亮麗，確實要歸功於美國政客，中美貿易戰打得最熱的去年第4季，華為的大陸市場佔有率已經超過20％，而蘋果手機從15％跌至9％。

加上華為財務長、任正非的女兒孟晚舟在加拿大被抓，掀起大陸民眾的民族情結，捨棄蘋果手機改買華為手機，大陸企業向來在尾牙抽獎都是清一色的蘋果手機，但今年的尾牙幾乎都改成華為等大陸品牌的手機做為獎品。

華為今年第1季智慧手機發貨量超過5,900萬支，外界估計相較去年同期成長高達五成。而華為最新的旗艦機P30是今年4月才開賣，該機在台灣上周開賣還造成搶購風潮，其高達50倍的拍照功能，已經把蘋果手機遠遠拋在後方。

華為官方對第1季報的說法是，公司聚焦ICT基礎設施和智能終端，持續提升公司運營效率，提升經營質量，2019年第1季經營結果穩健。全球開啟5G商用規模部署，華為運營商業務迎來了歷史性的發展機遇。

華為在今年第1季報告中披露，截至3月底，華為已經和全球領先運營商簽訂40個5G商用合約，7萬多個5G基地台設備已發往世界各地。

華為的企業業務發布了「數字平台」，提出「Huawei Inside」新定位，通過提供「無處不在的聯接+數字平台+無所不及的智能」，做數字大陸的底座、成為數字世界的內核。企業業務全球率先商用5G技術加持的Wi-Fi 6 AP，截至第1季華為Wi-Fi 6發貨數量全球第一。

華為雲提供全棧AI解決方案，截至目前，超過100萬企業用戶和開發者選擇華為雲。

此外，在2019上海國際汽車工業展覽會上，華為展示業界首款5G車載模組MH5000，該模組高度集成車路協同的C-V2X技術，共同助力未來智慧出行。華為5G車載模組將於2019年下半年為汽車行業開啟5G商用進程。

尾牙人民幣上海基地台
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