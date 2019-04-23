一帶一路 對沿線國家投資900億美元

2019-04-23 01:47 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇召開在即。經推進「一帶一路」建設工作領導小組批准，領導小組辦公室22日發表「共建『一帶一路』倡議：進展、貢獻與展望」報告。報告顯示，大陸企業對沿線國家直接投資超過900億美元。

據新華社報導，報告全文約1.8萬字，除前言外，共包括進展、貢獻和展望三個部分。自大陸國家主席習近平2013年先後提出共建「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的倡議以來，共建「一帶一路」倡議，受到國際社會廣泛關注，影響力日益擴大。

5年多來，共建「一帶一路」倡議以政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通為主要內容，獲得明顯成效，一批具標誌性的早期成果開始顯現，參與各國獲得實在的好處，對共建「一帶一路」的認同感和參與度不斷增強。

報告指出，2013年至2018年，中國大陸與沿線國家貨物貿易進出口總額超過6兆美元，年均增長率高於同期中國大陸對外貿易增速，占中國大陸貨物貿易總額的比重達到27.4%；中國大陸企業對沿線國家直接投資超過900億美元，在沿線國家完成對外承包工程營業額超過4000億美元。

報告稱，共建「一帶一路」倡議著眼於構建人類命運共同體，堅持共商共建共享原則，為推動全球治理體系變革和經濟全球化作出貢獻。2017年5月，首屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京成功召開，論壇形成了5大類、76大項、279項具體成果，這些成果已全部落實。

當今世界正處於大發展大變革大調整時期，和平、發展、合作仍是時代潮流。展望未來，共建「一帶一路」既面臨諸多問題和挑戰，更充滿前所未有的機遇和發展前景。