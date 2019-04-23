廣東電動車 用電數據大幅成長

2019-04-23 01:47 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



來自南方電網廣東電網公司的數據顯示，今年一季度廣東電動汽車用電數據出現爆發式增長：充電設施累計提供充電服務107.9萬次，同比增長456.2%；累計充電電量3030.6萬千瓦時，同比增長846.2%。

新華社引述南方電網廣東電網公司市場營銷部綜合能源科科長許燕灝指出，電動汽車保有量的增加，尤其是公交、出租、網約車等營運車輛電動化進程加快，以及充電樁布局日趨完善，是數據爆發式增長的主要原因。廣東省級充電設施服務平台「粵易充」後台數據顯示，目前廣東全省充電註冊用戶10.8萬，一季度同比增長790%，用戶量急劇增加。

爆發式增長的電動車充電數據，凸顯出廣東正在加速布局綠色發展。近年來，廣東採取了一系列措施，推進傳統產業綠色改造升級，培育壯大節能環保產業，推動建立健全綠色低碳循環發展的經濟體系。

以電動汽車為例。「廣東省人民政府辦公廳關於加快新能源汽車推廣應用的實施意見」規定，從2016年開始，珠三角地區更新或新增的公交車中，純電動公交車比例不得低於90%；珠三角地區更新或新增的出租車中，純電動出租車比例不得低於70%且逐年提高5個百分點。

根據「廣東省電動汽車充電基礎設施規劃」（2016-2020），到2020年，廣東將在5年內投資約540億元人民幣進行充電設施建設，建成集中式充電站約1490座，分散式充電樁約35萬個，新建住宅小區停車位建設或預留安裝充電設施接口的比例應達到100%。

廣東綠色發展效果正在顯現。據廣東電網統計，2018年其全網社會用電量為6300多億千瓦時，其中清潔能源2906億千瓦時，占比接近一半。「也就是說，每2度電中就大約有1度來自清潔能源。」許燕灝說。

廣州供電局創能中心主管曲大鵬介紹，根據測算，2020年後廣東全省電動汽車每年充電電量將超過2200億千瓦時，節約替代燃油超過310萬噸，減少的二氧化碳排放超過140萬噸。