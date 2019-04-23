親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

廣東電動車 用電數據大幅成長

2019-04-23 01:47聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

來自南方電網廣東電網公司的數據顯示，今年一季度廣東電動汽車用電數據出現爆發式增長：充電設施累計提供充電服務107.9萬次，同比增長456.2%；累計充電電量3030.6萬千瓦時，同比增長846.2%。

新華社引述南方電網廣東電網公司市場營銷部綜合能源科科長許燕灝指出，電動汽車保有量的增加，尤其是公交、出租、網約車等營運車輛電動化進程加快，以及充電樁布局日趨完善，是數據爆發式增長的主要原因。廣東省級充電設施服務平台「粵易充」後台數據顯示，目前廣東全省充電註冊用戶10.8萬，一季度同比增長790%，用戶量急劇增加。

爆發式增長的電動車充電數據，凸顯出廣東正在加速布局綠色發展。近年來，廣東採取了一系列措施，推進傳統產業綠色改造升級，培育壯大節能環保產業，推動建立健全綠色低碳循環發展的經濟體系。

以電動汽車為例。「廣東省人民政府辦公廳關於加快新能源汽車推廣應用的實施意見」規定，從2016年開始，珠三角地區更新或新增的公交車中，純電動公交車比例不得低於90%；珠三角地區更新或新增的出租車中，純電動出租車比例不得低於70%且逐年提高5個百分點。

根據「廣東省電動汽車充電基礎設施規劃」（2016-2020），到2020年，廣東將在5年內投資約540億元人民幣進行充電設施建設，建成集中式充電站約1490座，分散式充電樁約35萬個，新建住宅小區停車位建設或預留安裝充電設施接口的比例應達到100%。

廣東綠色發展效果正在顯現。據廣東電網統計，2018年其全網社會用電量為6300多億千瓦時，其中清潔能源2906億千瓦時，占比接近一半。「也就是說，每2度電中就大約有1度來自清潔能源。」許燕灝說。

廣州供電局創能中心主管曲大鵬介紹，根據測算，2020年後廣東全省電動汽車每年充電電量將超過2200億千瓦時，節約替代燃油超過310萬噸，減少的二氧化碳排放超過140萬噸。

電動汽車省電人民幣

相關新聞

大陸開放日股ETF交易

2019-04-23 00:29

亞投行成員國增至97個

2019-04-23 01:48

江西金溪 大陸天然香料集散地

2019-04-23 01:48

騰訊新遊戲 禁16歲以下登錄

2019-04-23 01:47

一帶一路 對沿線國家投資900億美元

2019-04-23 01:47

首批科創板基金 七檔獲准

2019-04-23 00:29

陸股解碼／政策利多 後市有撐

2019-04-23 00:29

華為首季財報意外亮眼 竟是美國幫了大忙？

2019-04-22 23:16

工行新掌門 中行陳四清出線

2019-04-22 23:08

陸數位經濟火熱 去年規模增20.9%

2019-04-22 23:08

廣東Q1外貿總額年降1% 美國退居第四大貿易國

2019-04-22 18:03

商務部：將與更多國家商建自由貿易區

2019-04-22 17:36

首批7檔科創板基金獲批 華夏、易方達入列

2019-04-22 17:33

中日22日簽署ETF互通協議 雙邊關係再進化

2019-04-22 16:28

工行新掌門 傳中行董座陳四清接任

2019-04-22 15:27

化解疑慮 中國將提供一帶一路可持續融資

2019-04-22 14:37

華為高調公關收效差 英仍憂安全隱患

2019-04-22 14:30

陸證監會：放寬證券基金期貨業外資准入

2019-04-22 12:02

季報首例！華為Q1收入增39% 淨利潤率8%

2019-04-22 11:36

工業富聯股價震盪 公司：無重大資訊應披露

2019-04-22 10:41

前3月陸資來台投資額 下滑87.5%

2019-04-22 10:24

晉江鞋博會 台灣鞋機深耕商機

2019-04-22 02:05

中俄跨境電商 業務爆量

2019-04-22 02:05

上海副市長：金融人才缺很大

2019-04-22 02:05

投資2,331億 成都天府新區紫光芯城項目正式開工

2019-04-22 01:37

大學畢業可半價買房！陸搶人才放絕招

2019-04-21 23:29

大陸．資金．對策／利潤匯到台籍個人大陸境內帳戶法律分析

2019-04-21 23:18

任正非再轟美打壓華為

2019-04-21 23:18

陸房企融資 大爆發

2019-04-21 23:17

杭州、合肥、大連 房市過熱

2019-04-21 23:17

期貨商A股上市 大鬆綁

2019-04-21 23:06

台博士赴滬任教 降溫

2019-04-21 23:05

三星折疊機大陸發表會 喊卡

2019-04-21 23:05

陸三家期貨公司IPO進程 可望加速

2019-04-21 23:05

香港經濟學者張五常：深圳會成為整個地球的經濟中心

2019-04-21 22:01

陸企人物／一克甜品，當建築師戀上3D法式甜點

2019-04-21 14:03

彭博資訊專欄／亮眼GDP背後 藏隱憂

2019-04-21 01:49

陸股一周／「蠻牛」 變 「慢牛」陸股長假前波動

2019-04-20 14:06

港高鐵票擬地鐵化 隨買隨搭免苦等

2019-04-20 12:30
看更多

熱門文章

邊跑半馬邊「銼賽」 路跑冠軍解放完畢果然衝第一

2019-04-22 12:50

影／亮劍！共軍發布最新海陸空軍轟炸影片

2019-04-22 17:22

低俗婚鬧「床上強脫內褲」 新娘淚憶：越掙扎他們越興奮

2019-04-22 14:18

國泰空服員打包餐食 多人恐遭開除

2019-04-22 13:43

中共重量級涉台學者章念馳：是台獨逼出了統一

2019-04-22 14:34

24樓掉蘋果砸女嬰頭致殘 玩耍女童家人遭求償2500萬

2019-04-22 21:19

中共海上閱兵秀肌肉？ 陸專家批外媒雙重標準

2019-04-22 09:55

中國第一代鋼琴家巫漪麗文革遭鬥 為保雙手哀求「打我腳吧」

2019-04-22 16:24

中國發射新衛星 挑戰美國GPS地位

2019-04-22 10:05

Model S電動車傳自燃起火 特斯拉派員調查

2019-04-22 11:17

雷劈國泰航班機翼 女乘客嚇哭

2019-04-22 13:39

「江派」曾慶紅返家鄉江西 陸民高喊「領導好」

2019-04-22 10:22

學者稱不排除中共再奪我邦交國 兩岸關係將持續探底

2019-04-22 19:38

賠錢賣超便宜門票…女自稱迪士尼員工 詐騙現金3千萬

2019-04-22 12:35

時機敏感？北京突延長五一假期 英媒指跟紀念五四有關

2019-04-22 13:33

大連化工廠爆炸？官方稱庫房起火 無人員傷亡

2019-04-22 10:59

華為首季財報意外亮眼 竟是美國幫了大忙？

2019-04-22 23:16

夫婦30年前買「恩愛保險」到期 125公斤米僅換回3千元

2019-04-22 17:24

中共海軍明迎70周年 港媒：習將主持海上大閱兵

2019-04-22 09:26

工業富聯股價震盪 公司：無重大資訊應披露

2019-04-22 10:41

中共海軍閱兵 美國僅派上校出席

2019-04-22 22:08

遭禁探視李明哲3個月後 李凈瑜搭機赴陸

2019-04-22 17:25

情侶拍完婚紗後情變 男方4年後另覓良緣要求影樓重拍

2019-04-22 17:40

廣東Q1外貿總額年降1% 美國退居第四大貿易國

2019-04-22 18:03

李銳日記捐胡佛研究所 遺孀起訴女兒獲受理

2019-04-22 16:13

季報首例！華為Q1收入增39% 淨利潤率8%

2019-04-22 11:36

習近平主持中央財經委員會議 強調全面建成小康社會

2019-04-22 20:50

公檢法聯手造假病歷 陸殺人犯半年就出獄

2019-04-22 11:12

中日22日簽署ETF互通協議 雙邊關係再進化

2019-04-22 16:28

出任務五天歸來…西安消防員對兒做了這件事 網友淚目

2019-04-22 16:26

住處才隔1公里卻走了57年 蘇州失散兄妹相認

2019-04-22 15:54

中國寄望民間 專家：我應保持警覺

2019-04-22 17:26

工行新掌門 傳中行董座陳四清接任

2019-04-22 15:27

許志安、黃心穎事件餘波…巡查8000的士？ 私隱專員拒絕

2019-04-22 13:51

商務部：將與更多國家商建自由貿易區

2019-04-22 17:36

前3月陸資來台投資額 下滑87.5%

2019-04-22 10:24

化解疑慮 中國將提供一帶一路可持續融資

2019-04-22 14:37

香港新六四館月底才開幕 遭「街坊」踩場

2019-04-22 13:54

陸證監會：放寬證券基金期貨業外資准入

2019-04-22 12:02

一帶一路投資900億美元 中國官員：債務陷阱是偽命題

2019-04-22 17:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top