騰訊新遊戲 禁16歲以下登錄

2019-04-23 01:47 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



騰訊公司22日透露，該公司將會在一款即將發布的新遊戲中啟動「16+」試點。根據騰訊公司健康系統的公安實名校驗結果，年滿16周歲的用戶才可以獲得系統授權登錄。此外，在該遊戲中，16周歲及以上的未成年用戶仍會受到健康系統防沉迷規則的管理，每天限玩2小時。

新華社引述騰訊公司有關負責人指出，即將啟動的「16+」試點，將登錄遊戲的基礎準入年齡從13周歲升至16周歲。在試點遊戲中，被識別為未滿16周歲的未成年人，將無法繞過健康系統直接登錄，此舉可協助家長對孩子進行更有效的管理。

此次推行「16+」進一步提高了未成年人准入遊戲門檻。據悉，騰訊公司於2019年3月推出了「兒童鎖」模式，該模式下，13周歲以下未成年用戶需要在家長充分知情並親自「解鎖」的情況下才可以登錄遊戲。

截至2019年4月，騰訊已對旗下53款移動遊戲和11款PC遊戲上線了「健康系統」。根據規定，12周歲以下（含12周歲）每天限玩1小時，同時每日21:00至次日8:00之間禁玩；12周歲以上未成年人每天限玩2小時，超過時間後將被強制下線，當天不能再玩。

該負責人表示，騰訊將會不斷探索未成年人健康上網保護的各種實現方式與可能，與社會各界共同守護孩子們健康成長。