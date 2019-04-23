江西金溪 大陸天然香料集散地

2019-04-23 01:48 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



江西省金溪縣以「芳香產業+古香文化+清香生態」理念打造香精香料產業聚集基地「香谷小鎮」。圖為遊客在金溪縣「香谷小鎮」體驗成品香水。 新華社 分享 facebook 春暖花開時節，走進江西省撫州市金溪縣的「香谷小鎮」，芳樟、無患子等植物散發出沁人心脾的芳香，吸引絡繹不絕的遊客前來踏青遊玩。金溪縣是中國大陸天然香料的集散地，有「華夏香都」美稱。

「別看這些植物長得普通，它們可以用於提取天然香料，這可是咱們金溪的『搖錢樹』。」金溪縣政府辦主任黃欽華說，金溪縣已聚集了78家香料化工企業，2018年香料產業的產值達到108億元（人民幣，下同）。

新華社報導，1996年李祥林和另外兩位合夥人創辦了一家香料廠。技術不足，他們就到外地香料企業以一名普通工人的身分打工學習；人才匱乏，他們便多次往返上海、廣州等地邀請專家。公司逐漸發展壯大後，開始對市場上生產天然樟腦粉和樟腦油的原材料進行大量收購，形成一定的產業規模。

當地政府隨後又推出一系列產業扶持政策，吸引江蘇、福建等地的客商前來投資，金溪的香料產業由此走上快速發展的道路。隨著進駐金溪縣的香料企業增多，這些企業在當地建造20萬畝的原料林基地，通過「公司+合作社+基地+農戶」的模式，為當地民眾提供就業機會，帶動他們致富增收。

如今，金溪縣已成為中國大陸天然香料的集散地，擁有樟、茴、桉等12個類別，能生產出樟腦粉、桉葉油、松油醇等200多個天然香料產品。當地不少香料企業作為國際知名香水品牌的主要供應商，成為產業鏈上不可或缺的重要環節。

「公司的客戶都是世界排名前五的香精巨頭企業，他們非常信賴我們產品的質量，且建立長期合作關係。」江西黃岩香料公司董事長趙長纓說，公司去年產值已突破1個億，其中出口創匯1000萬美元，一些國際知名精品香水品牌使用的都是公司生產的原料。

「我們通過引進知名香精企業落戶、拓寬天然香料銷售領域以及建立博士研發工作站等方式，加快推動『華夏香都』向『世界香都』邁進。」金溪縣縣長高連珠說，目前金溪縣已和省內外多所高校建立合作，為企業提供研發和技術服務，提升產品在國內外市場的競爭力。