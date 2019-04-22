工行新掌門 傳中行董座陳四清接任

2019-04-22 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸四大國銀之一中國工商銀行（簡稱工行）董事長一職，傳出由現任中國銀行董事長陳四清接任。工行內部今（22）日將開會宣布最新人事安排。目前，工行管理層中的行長配置為「一正兩副」，在陳四清上任後還缺3位副行長。未來工行理財子公司如何運營、管理結構等問題將是新掌門人上任後面臨的考題。

北京商報報導，2018年以來，大陸國有大行高層變動頻繁，北京科技大學經濟管理學院金融工程系教授劉澄分析，國有大行之間董事長、行長的調配是一個正常的現象，希望通過這種銀行高層的相互調配，有利於銀行業務經驗相互融合和借鑒。

這也是繼中國銀行原董事長田國立擔任建設銀行董事長後，又一大陸國有大行董事長之間職位調動。

工行成立於1984年1月1日，2006年10月27日，在上交所和香港聯交所同日掛牌上市。2005年姜建清成為工行首任董事長，任職近11年後退休，隨後易會滿於2016年5月接過接力棒成為該行第二任董事長，任職不足三年後離任，於今年1月26日出任證監會主席。

公開資料顯示，現年59歲的陳四清，於1982年從湖北財經學院(現中南財經政法大學)畢業，1999年獲澳大利亞莫道克大學工商管理碩士學位。經濟學科班出身的他，還有註冊會計師和高級經濟師兩項職稱。