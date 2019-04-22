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工行新掌門 傳中行董座陳四清接任

2019-04-22 15:27聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸四大國銀之一中國工商銀行（簡稱工行）董事長一職，傳出由現任中國銀行董事長陳四清接任。工行內部今（22）日將開會宣布最新人事安排。目前，工行管理層中的行長配置為「一正兩副」，在陳四清上任後還缺3位副行長。未來工行理財子公司如何運營、管理結構等問題將是新掌門人上任後面臨的考題。

北京商報報導，2018年以來，大陸國有大行高層變動頻繁，北京科技大學經濟管理學院金融工程系教授劉澄分析，國有大行之間董事長、行長的調配是一個正常的現象，希望通過這種銀行高層的相互調配，有利於銀行業務經驗相互融合和借鑒。

這也是繼中國銀行原董事長田國立擔任建設銀行董事長後，又一大陸國有大行董事長之間職位調動。

工行成立於1984年1月1日，2006年10月27日，在上交所和香港聯交所同日掛牌上市。2005年姜建清成為工行首任董事長，任職近11年後退休，隨後易會滿於2016年5月接過接力棒成為該行第二任董事長，任職不足三年後離任，於今年1月26日出任證監會主席。

公開資料顯示，現年59歲的陳四清，於1982年從湖北財經學院(現中南財經政法大學)畢業，1999年獲澳大利亞莫道克大學工商管理碩士學位。經濟學科班出身的他，還有註冊會計師和高級經濟師兩項職稱。

陳四清是一位不折不扣的「老中行人」。1990年，陳四清正式加入中國銀行，2000年至2008年，陳四清先後擔任該行福建省分行行長助理、副行長、總行風險管理部總經理、廣東省分行行長。2008年6月起，陳四清出任中國銀行副行長；自2017年8月起，陳四清出任中國銀行董事長。

中國銀行董事長陳四清，傳出將接任工商銀行董事長。照片／中新網
中國銀行董事長陳四清，傳出將接任工商銀行董事長。照片／中新網
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