親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台鐵下午輾斃行人 西線不通

警察涉毒再一樁 台北波麗士小編遭搜出安毒

化解疑慮 中國將提供一帶一路可持續融資

2019-04-22 14:37世界日報 中國新聞組╱北京22日電

「一帶一路」國際合作高峰論壇將於25日在北京召開。圖為遊客在北京奧林匹克公園內拍...
「一帶一路」國際合作高峰論壇將於25日在北京召開。圖為遊客在北京奧林匹克公園內拍照。圖／中新社
分享

中國主辦的「一帶一路」國際合作高峰論壇將於25日在北京召開。鑑於不少國家擔憂參與一帶一路項目會給本國造成巨大財務困境，預期這次高峰論壇將在遵守全球債務目標原則下進行項目融資方面達成一致，此外，推動綠色增長也是這次論壇的主要課題之一。

美國之音報導，一帶一路倡議是中國領導人習近平的重大政策，透過龐大的基礎設施開支重建古老的絲路，把中國、亞洲、歐洲，以及世界其他地方連接起來；但是這項野心勃勃的計畫已經在許多西方國家產生爭議，尤其是華盛頓。美國認為，一帶一路只是中國擴大海外影響力的一個工具，藉著不透明的項目給參與國帶來難以償還的債務負擔，以此來控制這些國家。

美國尤其批評義大利上個月簽署參與一帶一路計畫。義大利是七大工業國中第一個參與一帶一路項目的歐洲國家。

路透21日報導該通訊社看到的這次論壇公報草案。報導說，顯然中國了解到這些擔憂，因此這次在公報中重申，承諾做到2017年上次高峰論壇中所達成的協議，但是增加一行有關債務的文字：「我們支持國內和國際金融機構之間的協作，為此項目提供多元化和可持續性的金融協助。」這些文字是上次協議中所沒有的內容。

這次高峰論壇公報草案還補充寫說：「我們鼓勵當地貨幣融資，互相建立金融機構，發揮更大的開發融資作用，這些必須符合各自國家的優先需要，法律，法規，國際承諾，以及聯合國大會一致同意的原則。」

此外，公報草案強調「綠色增長」，文中「綠色」一共出現了七次，而兩年前高峰論壇上完全沒有如此說法。草案寫道：「我們強調推動綠色發展的重要性。我們鼓勵開發綠色融資，包括發行綠色債券，以及發展綠色科技。」

據報導，中國外長王毅日前說，一帶一路項目不是「 地緣政治」的工具，也不是要為參與國家帶來債務危機，在解決一帶一路倡議的顧慮方面，北京歡迎建設性的建議。

25日開始為期三天的一帶一路國際合作高峰論壇一共有37名世界領導人參加，比上回論壇與會的29名領導人有所增加，首次參加這次論壇的主要來自巴基斯坦，俄羅斯等中國最親近的盟國，其他還包括義大利、瑞士以及奧地利。美國只派遣層級較低的代表出席，這反映美國對一帶一路倡議感到不安。

一帶一路義大利債務習近平
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

工行新掌門 傳中行董座陳四清接任

2019-04-22 15:27

華為高調公關收效差 英仍憂安全隱患

2019-04-22 14:30

陸證監會：放寬證券基金期貨業外資准入

2019-04-22 12:02

季報首例！華為Q1收入增39% 淨利潤率8%

2019-04-22 11:36

工業富聯股價震盪 公司：無重大資訊應披露

2019-04-22 10:41

前3月陸資來台投資額 下滑87.5%

2019-04-22 10:24

晉江鞋博會 台灣鞋機深耕商機

2019-04-22 02:05

中俄跨境電商 業務爆量

2019-04-22 02:05

上海副市長：金融人才缺很大

2019-04-22 02:05

投資2,331億 成都天府新區紫光芯城項目正式開工

2019-04-22 01:37

大學畢業可半價買房！陸搶人才放絕招

2019-04-21 23:29

大陸．資金．對策／利潤匯到台籍個人大陸境內帳戶法律分析

2019-04-21 23:18

任正非再轟美打壓華為

2019-04-21 23:18

陸房企融資 大爆發

2019-04-21 23:17

杭州、合肥、大連 房市過熱

2019-04-21 23:17

期貨商A股上市 大鬆綁

2019-04-21 23:06

台博士赴滬任教 降溫

2019-04-21 23:05

三星折疊機大陸發表會 喊卡

2019-04-21 23:05

陸三家期貨公司IPO進程 可望加速

2019-04-21 23:05

香港經濟學者張五常：深圳會成為整個地球的經濟中心

2019-04-21 22:01

陸企人物／一克甜品，當建築師戀上3D法式甜點

2019-04-21 14:03

彭博資訊專欄／亮眼GDP背後 藏隱憂

2019-04-21 01:49

陸股一周／「蠻牛」 變 「慢牛」陸股長假前波動

2019-04-20 14:06

港高鐵票擬地鐵化 隨買隨搭免苦等

2019-04-20 12:30

一帶一路峰會 37國代表下周赴陸

2019-04-20 00:17

陸科創板開放一個月…89企業申請登科創板

2019-04-20 00:11

A股大型藍籌股 經理人加碼

2019-04-20 00:11

餘額寶助攻 天弘基金創雙高

2019-04-20 00:11

15%市占率降至不到1% 亞馬遜關閉中國市場電商業務

2019-04-19 16:54

大陸去年餐飲市場規模4.2兆人民幣 寫下新高

2019-04-18 03:19

北京瞭望／996與ICU的新話題

2019-04-15 00:21

大陸．資金．對策／台商境外公司取得香港稅務居民可能性分析

2019-04-14 23:19

外匯存底連五月創新高

2019-04-04 00:50

北京瞭望／貿易戰 大陸要不戰速決

2018-08-27 00:31

名家觀點／人民幣貨幣戰

2018-08-27 00:31

北京瞭望／周小川四要 點破人民幣大局

2018-08-20 01:34

彭博資訊專欄／川普下險棋 將付沈重代價

2017-04-30 00:55
看更多

熱門文章

邊跑半馬邊「銼賽」 路跑冠軍解放完畢果然衝第一

2019-04-22 12:50

國泰空服員打包餐食 多人恐遭開除

2019-04-22 13:43

三面圍堵也不怕 老司機只花10秒神倒車輕鬆過

2019-04-21 23:00

要正妹微信被拒2次 男揮拳暴擊腦門

2019-04-21 22:36

香港經濟學者張五常：深圳會成為整個地球的經濟中心

2019-04-21 22:01

影／跟定妳了！2.7公尺眼鏡蛇鑽車過夜 女子嚇壞

2019-04-21 17:48

低俗婚鬧「床上強脫內褲」 新娘淚憶：越掙扎他們越興奮

2019-04-22 14:18

投資2,331億 成都天府新區紫光芯城項目正式開工

2019-04-22 01:37

中共海上閱兵秀肌肉？ 陸專家批外媒雙重標準

2019-04-22 09:55

Model S電動車傳自燃起火 特斯拉派員調查

2019-04-22 11:17

大學畢業可半價買房！陸搶人才放絕招

2019-04-21 23:29

賠錢賣超便宜門票…女自稱迪士尼員工 詐騙現金3千萬

2019-04-22 12:35

「江派」曾慶紅返家鄉江西 陸民高喊「領導好」

2019-04-22 10:22

「涼月號」抵青島 7年來首艘日艦訪中

2019-04-21 23:26

中共重量級涉台學者章念馳：是台獨逼出了統一

2019-04-22 14:34

中國發射新衛星 挑戰美國GPS地位

2019-04-22 10:05

雷劈國泰航班機翼 女乘客嚇哭

2019-04-22 13:39

大連化工廠爆炸？官方稱庫房起火 無人員傷亡

2019-04-22 10:59

德陽無人機種稻 一畝田兩分鐘

2019-04-22 02:05

時機敏感？北京突延長五一假期 英媒指跟紀念五四有關

2019-04-22 13:33

兩岸條例修正草案 立院今審查

2019-04-22 00:04

中共海軍明迎70周年 港媒：習將主持海上大閱兵

2019-04-22 09:26

陸房企融資 大爆發

2019-04-21 23:17

「北斗」今年首發 高密度組網序幕

2019-04-22 02:04

工業富聯股價震盪 公司：無重大資訊應披露

2019-04-22 10:41

中俄跨境電商 業務爆量

2019-04-22 02:05

台博士上海求職 今年少兩成

2019-04-21 23:31

內政部提醒村里長勿簽陸協議 最高罰50萬

2019-04-22 00:10

到三毛故鄉定海 感受小沙女流浪記

2019-04-21 23:45

中國勞動新變局 外賣搶破頭工廠大缺工

2019-04-21 17:38

逃犯條例修法 林鄭拒設日落條款

2019-04-21 16:25

公檢法聯手造假病歷 陸殺人犯半年就出獄

2019-04-22 11:12

恢復性訓練 遼寧艦副艦長：向打仗艦艇轉變

2019-04-21 22:37

季報首例！華為Q1收入增39% 淨利潤率8%

2019-04-22 11:36

上海副市長：金融人才缺很大

2019-04-22 02:05

非洲豬瘟又爆疫情 陸海口市4地區146豬死亡

2019-04-21 16:18

大陸．資金．對策／利潤匯到台籍個人大陸境內帳戶法律分析

2019-04-21 23:18

兩岸青少年 廈門共築航天大夢

2019-04-22 02:05

三星折疊機大陸發表會 喊卡

2019-04-21 23:05

任正非再轟美打壓華為

2019-04-21 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top