化解疑慮 中國將提供一帶一路可持續融資

2019-04-22 14:37 世界日報 中國新聞組╱北京22日電



「一帶一路」國際合作高峰論壇將於25日在北京召開。圖為遊客在北京奧林匹克公園內拍照。圖／中新社 分享 facebook

中國主辦的「一帶一路」國際合作高峰論壇將於25日在北京召開。鑑於不少國家擔憂參與一帶一路項目會給本國造成巨大財務困境，預期這次高峰論壇將在遵守全球債務目標原則下進行項目融資方面達成一致，此外，推動綠色增長也是這次論壇的主要課題之一。

美國之音報導，一帶一路倡議是中國領導人習近平的重大政策，透過龐大的基礎設施開支重建古老的絲路，把中國、亞洲、歐洲，以及世界其他地方連接起來；但是這項野心勃勃的計畫已經在許多西方國家產生爭議，尤其是華盛頓。美國認為，一帶一路只是中國擴大海外影響力的一個工具，藉著不透明的項目給參與國帶來難以償還的債務負擔，以此來控制這些國家。

美國尤其批評義大利上個月簽署參與一帶一路計畫。義大利是七大工業國中第一個參與一帶一路項目的歐洲國家。

路透21日報導該通訊社看到的這次論壇公報草案。報導說，顯然中國了解到這些擔憂，因此這次在公報中重申，承諾做到2017年上次高峰論壇中所達成的協議，但是增加一行有關債務的文字：「我們支持國內和國際金融機構之間的協作，為此項目提供多元化和可持續性的金融協助。」這些文字是上次協議中所沒有的內容。

這次高峰論壇公報草案還補充寫說：「我們鼓勵當地貨幣融資，互相建立金融機構，發揮更大的開發融資作用，這些必須符合各自國家的優先需要，法律，法規，國際承諾，以及聯合國大會一致同意的原則。」

此外，公報草案強調「綠色增長」，文中「綠色」一共出現了七次，而兩年前高峰論壇上完全沒有如此說法。草案寫道：「我們強調推動綠色發展的重要性。我們鼓勵開發綠色融資，包括發行綠色債券，以及發展綠色科技。」

據報導，中國外長王毅日前說，一帶一路項目不是「 地緣政治」的工具，也不是要為參與國家帶來債務危機，在解決一帶一路倡議的顧慮方面，北京歡迎建設性的建議。

25日開始為期三天的一帶一路國際合作高峰論壇一共有37名世界領導人參加，比上回論壇與會的29名領導人有所增加，首次參加這次論壇的主要來自巴基斯坦，俄羅斯等中國最親近的盟國，其他還包括義大利、瑞士以及奧地利。美國只派遣層級較低的代表出席，這反映美國對一帶一路倡議感到不安。