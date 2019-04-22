華為高調公關收效差 英仍憂安全隱患

2019-04-22 14:30 世界日報 中國新聞組╱北京22日電



西方輿論界不斷質疑華為的官方背景和安全隱患。圖／路透 分享 facebook

中國科技巨頭華為公司高調在海外進行公關活動，試圖消解西方政府和公眾對其產品安全性的疑慮，但似乎收效甚微。在西方輿論界，對華為的官方背景和安全隱患的質疑聲浪可以說是一波未平，一波又起。

BBC報導，華為已在英國深耕多年，但不斷加碼的安全質疑可能會對其在英國的未來前景造成衝擊。

《泰晤士報》前天發表的另一篇分析報導稱：「華為已在英國深深扎根，我們的通訊網絡中到處都是華為設備，該公司已與國家體制的中心建立了聯繫。」

華為成功招攬多名英國政商名人加入子公司「華為英國」的董事會，包括前英國石油公司首席執行官約翰·布朗（John Browne）勳爵、前英國董事學會副主席肯·奧利薩（Ken Olisa）爵士和前英國貿易投資總署署長安德魯·凱恩（Andrew Cahn）爵士。

報導稱，華為至少花費了14萬英鎊（約18.5萬美元），用來款待英國議會議員，或向英國政黨和議員團體捐款。

華為至少獲得35次與英國政府部長級官員面談的機會，包括與首相梅伊及前首相卡麥隆。

報導稱，該公司是英國議會「互聯網、通訊及技術跨黨派議會小組」的最大的捐款者，還出資邀請英國議員赴中國訪問。

英國議會跨黨派中國小組副主席、工黨議員馬克·亨德里克（Mark Hendrick）曾申報一次訪華行程，費用達1萬2000英鎊，全由華為支付。

在英國政府支持下，華為在英國成長迅速。英國通訊網絡廣泛使用華為設備，華為還成為僅次於三星和蘋果的英國第三大手機品牌。

但是，近年來，華為設備的安全問題越來越引起英國政府和輿論界的關注。

據報導，今年3月，英國政府通信總部（GCHQ）下屬的英國國家網路安全中心發布報告稱，華為的「重大技術問題」可能帶來安全風險。

英國國家網路安全中心的報告並未指控華為蓄意設置「後門」或為中國政府進行間諜活動。但是，最新的報導顯示，至少在目前，英國還難以排除中國政府利用華為設備進行間諜活動的風險。