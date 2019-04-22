上海副市長：金融人才缺很大

2019-04-22 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海市副市長吳清20日在上海交通大學上海高級金融學院（SAIF）建院十周年慶典大會上致辭時表示，上海已經成為中國大陸金融發展環境最佳的城市之一，但相比世界其他金融發達城市，上海金融人才還有很大缺口。

據中新社報導，吳清說，2018年，上海金融市場成交總額1645兆元人民幣，同比增長15%，截至2018年末，上海的持牌金融機構達到1605家。在最新一期英國獨立智庫Z/YEN集團發布的全球金融中心指數排名中，上海位列第5。

當前，上海建立了較為完備的金融市場體系，集聚了一大批中外資金融機構，成為中國大陸金融對外開放的最前沿、金融改革創新的先行區和金融發展環境最佳的城市之一。

據吳清透露，上海正從擴大對外開放、深化改革創新、集聚優勢資源、增強市場功能、防控金融風險等方面持續發力，加快建設全球資產管理中心、跨境投融資服務中心、金融科技中心、國際保險中心、全球人民幣資產定價和結算中心、金融風險管理與壓力測試中心等中心，打造一個國際一流的金融生態系統。

不過，吳清也指出，國際金融中心建設需要強大的、源源不斷的人才支撐，上海金融人才還有很大缺口。

他稱，2018年上海金融從業人員超過36萬，僅占全市就業人員總數的3%，不及香港、新加坡的5%，紐約的10%和倫敦的25%。

吳清說，上海高級金融學院已成為中國大陸金融領域高層次人才的搖籃和政策智庫，期待上海高級金融學院努力成為具有國際影響力的頂尖金融學術機構、高端人才培養基地和頂級政策智庫。