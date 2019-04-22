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中俄跨境電商 業務爆量

2019-04-22 02:05聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

近年來，阿里巴巴、京東等知名電商平台接連在俄羅斯成立分支機構，並與當地支付工具企業合作，推動俄羅斯用戶利用本土支付工具在中國電商平台購買大陸產品，中俄之間跨境電商業務量快速增長。

新華社報導，2018年，中國大陸與俄羅斯雙邊貿易額突破1000億美元大關，創歷史新高。預計到2025年，這一數字有望突破2000億美元。大陸商家于航創立的俄速通國際物流有限公司，去年向俄羅斯發送快遞包裹超過3億個，這一數量幾乎是5年前公司剛成立時的10倍。

「中俄之間經貿往來的持續良好發展，直接推動了我們這些物流公司業務量的增長。」在第125屆廣交會國際市場論壇上，于航說，他的公司主要為中國大陸出口俄羅斯企業提供物流服務。隨著近年來中國電子商務迅猛發展，中俄之間跨境電商業務量快速增長，公司效益也連年見喜。

「2013年成立初，我們的業務量是3600萬個包裹，2018年這一數量達到了3.38億個。」于航表示，不僅業務量增長迅速，中俄之間跨境電商貿易也正經歷升級轉型。

于航認為，隨著電商企業在俄羅斯設立分支機構和海外倉，中俄之間跨境電商貿易正由單一跨境交付向跨境交付與本土交付共存轉變，「這種轉變對中俄之間跨境電商貿易來說，將會更加便利和高效」。

中國大陸已連續8年保持俄羅斯第一大貿易夥伴國地位。從中國出口到俄羅斯的產品主要為電子產品、服裝、玩具及其他消費品。隨著中俄貿易關係日益密切，近年來，海爾、廣汽、小米等中國大陸知名企業先後進入俄羅斯市場，實現從中國商品出口俄羅斯，到中國品牌「出海」俄羅斯。

從事中俄之間貿易服務多年的于航表示，以前在俄羅斯消費者眼中，中國商品很實用、物美價廉，現在他們覺得中國品牌很有競爭力，無論是質量和售後等都很優質。中國品牌在俄羅斯的影響力和市場黏性不斷擴大，這也體現中俄雙方經貿結構的升級。

俄羅斯電商
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