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晉江鞋博會 台灣鞋機深耕商機

2019-04-22 02:05聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

第21屆中國（晉江）國際鞋業暨第四屆國際體育產業博覽會19日在福建省晉江市開幕。...
第21屆中國（晉江）國際鞋業暨第四屆國際體育產業博覽會19日在福建省晉江市開幕。圖為客商在博覽會上了解自動化成型製鞋機器人。 新華社
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「21年前，晉江當地鞋業製造機械化水平較低，台灣鞋機展出後，引發不少製造商抱著現金來搶購。」台灣製鞋工業同業公會名譽理事長林昭傑近日受訪感嘆道，台灣參展團見證了晉江鞋業的成長。

中新社報導，在「中國鞋都」福建泉州晉江市舉行的第21屆中國（晉江）國際鞋業暨第四屆國際體育產業博覽會（以下簡稱「鞋博會」）上，台灣元素依然搶眼。台灣鞋機館內，人頭攢動，一批先進鞋業機械吸引海內外客商的目光。

談及「鞋博會」對兩岸客商最大的益處，林昭傑認為，是雙贏。他說，台灣有先進的鞋業機械製造水平，晉江具有深厚的鞋業生產基礎，二者實現優勢互補。未來，台灣鞋機和晉江鞋業仍有很大的合作共贏空間。

天一精密機械有限公司2014年落地泉州辦廠，進一步放大兩地優勢互補效應。該公司副總經理蘇成偉說，「鞋博會」已成為企業同世界交流窗口。

誠鋒興業副總經理詹正群認為，未來大陸的內需市場仍十分龐大，不少鞋業製造商仍希望通過智能製造降低成本和減少人力，這些都是台灣鞋業機械企業的發展機會。

不過，不少台灣鞋機展商也認為，隨著晉江鞋業的高速發展以及大陸鞋機技術的提升，台灣鞋機與晉江鞋業的對接合作已經度過蜜月期，台灣鞋機面臨著挑戰。

連續15年來參展的台灣主典興業股份有限公司，已經在晉江推廣多種鞋機。該公司副總經理張和定表示，如今大陸的鞋機生產技術不斷提升，對台灣的鞋機帶來不小的衝擊；面對競爭，台灣鞋機要擦亮品牌和提高質量，在差異化競爭中搶占新的機遇。

始於1999年的中國（晉江）國際鞋業博覽會，是中國乃至世界製鞋行業的晴雨表和風向標。近年來，鞋博會積極對接一帶一路建設，拓展國際合作朋友圈。台灣金輪牌工業用縫紉機相關負責人張心軍認為，台灣鞋機在展會中，也拓展了「一帶一路」沿線國家的商機。

一帶一路福建
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