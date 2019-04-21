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彭博資訊專欄／亮眼GDP背後 藏隱憂

2019-04-21 01:49經濟日報 編譯任中原

■伯爾汀

（Christopher Balding）

中國大陸上周公布今年第1季國內生產毛額（GDP）比去年同期成長6.4%，優於經濟學者預估，許多分析師立即強調中國景氣開始回升。但GDP數據雖好，漏洞卻也不少。

除GDP之外，多項官方統計數據也的確支持「中國景氣開始回升」這種看法，包括3月零售銷售年升8.7%，及工業生產增加8.5%等。然而深入觀察各項數據後，卻發現其中另有玄機。

首先，人民銀行再度採取擴大信貸措施，今年來社會融資總額激增40%；但由於這些資金並非完全來自銀行，顯示影子金融業務也同步回升。然而第1季固定資產投資僅年升6%，代表新增信貸並未充分流入那些能夠促進經濟成長的領域。同時企業的應收帳款仍持續增加，顯示企業並未順利回收貨款。

消費支出也未見好轉。第1季汽車銷售額減少11%，手機出貨減少12%，家庭利用App叫「外賣」及看電影的次數也都減少。去年第4季消費者刷卡淨額激增23%，使今年的備用預算相對較少，證據是今年1-2月空調器生產量減少1%，洗衣機產量更劇減7%。

北京當局已採取標準的「自助餐式」擴張政策，包括擴大財政支出，增加信貸，重整負債，及以消費者為對象的減稅措施，但能否收效仍有爭議。舉例而言，家庭獲得減稅後，可能會增加支出，但也可能用作儲蓄；基於大陸家庭的負債水準偏高，因此減稅對消費的激勵效應很可能不如預期。同理，由於企業及地方政府也是債台高築，因此未必會大力擴張資本支出。

更迫切的問題則是基於大陸股市及原料大漲，因此新增的信貸究竟有多少進入實體經濟，多少流入金融市場？歷史經驗顯示，中國當局的擴張性政策往往對經濟成長的貢獻有限。

再者，由於第1季通膨年升率約1%，遠低於去年底時的2.9%，顯示名目經濟成長率相對偏低，這將使2019年的償債壓力加重。

儘管北京當局已經放棄單一的經濟成長目標，但仍維持6%-6.5%的目標區間。鑒於中國已經負債沈重且產能過剩，而經常帳順差占GDP比率已經降到2%-3%，因此要維持6%以上的成長率，絕不能只靠順差。

總的來說，第1季GDP數據雖然不錯，但大陸經濟卻也是處處漏風，因此當局可能必須重新檢討成長目標。

（作者Christopher Balding是彭博資訊專欄作者）

實體經濟北京
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