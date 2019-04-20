港高鐵票擬地鐵化 隨買隨搭免苦等

2019-04-20 12:30 世界日報 香港20日電



傳廣深港高鐵香港段擬進一步優化票務安排，即購票後隨時上車。圖／香港中國通訊社 分享 facebook

一連四日的復活節假期昨日展開，高鐵西九龍站、港珠澳大橋香港口岸清晨擠滿準備往內地旅遊的人潮。西九龍站代辦內地車票的櫃位更大排長龍，需額外加開兩對往來廣州 南站的短途班次疏導人潮。傳廣深港高鐵香港段擬進一步優化票務安排，港鐵正構思將高鐵票務「地鐵化」，即購票後隨時上車，毋須限於指定班次上車。

入境處預計，復活節假期有610萬人次經各管制站進出香港，截至昨晚9時，高鐵西九龍站有5.8萬人次出境，港珠澳大橋更有8.1萬人次。

香港文匯報報導，通車逾半年的廣深港高鐵每日有多班列車往來香港與內地，但乘客現時必須及早計畫行程，因為所有車票均有指定列車班次，乘客在列車開出前，只有一次免費更改乘車日期、車次及車廂等級的機會，且高鐵車票以人民幣定價，若乘客改乘同日同等級的另一班列車，票價亦可能不同。

但市民日後乘高鐵往返內地或會更加方便，有消息指港鐵正計畫票務「地鐵化」，車票上日後或不再印指定班次，不過，有指該計畫只適用於往來香港的西九龍站至深圳北站，因若延伸至更遠車站「站站停」，那麼48分鐘從西九龍站至廣州南站的「服務承諾」就會跳票。

綜合媒體報導，曾任九鐵主席的立法會議員田北辰透露，香港與內地就新安排商討了一至兩個月。如果安排獲得落實，他相信將有助乘客計畫行程，也可增加短程高鐵的吸引力。

在深圳讀書的楊小姐支持將高鐵「地鐵化」，認為做法可為乘客帶來方便及彈性。例如她下午3時許到達高鐵西九龍站，現場只能買到晚上7時開車的票，「只需10至20分鐘車程卻要等數小時才能上車」。不過，也有乘客則對有關建議持保留，「選擇高鐵是因為快捷舒服，變成『地鐵』會減低高鐵吸引力」，並指新安排只涉及深圳北站，從香港市區往返該站有很多不同的交通工具可以替代，認為能受惠於新安排的乘客數目不多。