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許志安爆遭仙人跳？小三傳花40萬設局疑點曝光

15%市占率降至不到1% 亞馬遜關閉中國市場電商業務

2019-04-19 16:54世界日報 記者李仲維／北京19日電

隨著阿里、京東等中國本土電商的崛起，全球電商巨頭亞馬遜市占率開始下滑，在進入中國市場15年後，亞馬遜將關閉其在中國市場的國內電商業務。亞馬遜通知中國賣家，從7月18日起將不再營運中國國內市場業務並停止向商家提供服務，有意繼續從事海外銷售業務的賣家可入駐海外購。

綜合界面新聞和新華社報導，亞馬遜官方昨天兩度發出新聞稿，承認業務收縮的消息，但否認「退出中國」一說，並強調將聚焦跨境網購，深化戰略轉型，充分利用亞馬遜全球資源，優化運營效率，集中資源推動海外購業務快速發展。

2004年，亞馬遜以7500萬美元收購卓越網，正式進入中國市場，一度在中國市占率達15.4%，但如今已經不到1%，亞馬遜的財報中也將「中國」列入「其他市場」行列中。

亞馬遜15年前以併購者身分高調進入中國中國市場，如今以大撤退的姿態黯然離場，路透分析，這凸顯來自中國中國本土電商競爭異常激烈，導致亞馬遜的中國國內市場業務難以站穩腳跟。

路透援引知情人士透露，亞馬遜公司計畫在7月中旬關閉中國國內電商業務，並打算在中國專注經營銷售海外商品和雲服務的業務。一名知情者還透露，亞馬遜將在未來90天內關閉配送中心並逐步取消對中國商家的支持。

調整之後，未來中國用戶將無法在亞馬遜平台上，購買中國國內其他第三方商家的商品，海外購和全球開店業務仍保留。中國用戶仍可在亞馬遜網站上購買kindle電子閱讀器和電子書內容及從海外購買商品。亞馬遜中國目前約有2000名員工，自營部門或將成為裁員重災區。中國經營報援引消息人士透露，亞馬遜中國區總裁張文翊也將離職。

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