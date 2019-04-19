親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

只因公司說女神不能有病！邵庭悲瞞妥瑞症五年

勞資協商破局 長榮空服員將啟動罷工投票

天弘基金成為首家營收突破人民幣百億的基金公司

2019-04-19 14:47聯合報 記者李仲維╱即時報導

天弘基金第三大股東君正集團18晚間披露2018年年報，天弘基金2018年的經營情況也隨之浮上台面。2018年天弘基金營收為人民幣101.25億元，年增6.2%，淨利為30.69億元，年增15.8%。

澎湃新聞報導，據統計，天弘基金2018年的營收和淨利均在基金行業排行第一，是基金行業首家營收突破人民幣百億、淨利破30億的基金公司。

從天弘基金2018年的營收來源看，天弘餘額寶對公司的整體營收貢獻較大，但貢獻度比2017年降低。

2018年天弘餘額寶的管理費收入為人民幣44.19億元，年增8.98%，占天弘基金全部基金管理費收入的84.75%，但占比較2017年下降6.73%。

從管理費收入占比可以看出，天弘餘額寶依然在天弘基金的經營業績中扮演重要角色，但隨著規模下降及天弘基金旗下其他產品的規模增長，其重要性逐漸弱化。

雖然天弘餘額寶對天弘基金的影響正在減弱，但2018年天弘基金旗下非貨公募業務發展迅速，達成業績和規模的良性互動，非貨公募較2017年度快速增長48%。此消彼長之下，天弘餘額寶規模占天弘基金資產管理規模的比重持續下降，由2015年占比最高的98.13%下滑至84.35%。

一位基金業界人士表示，天弘基金近期發行首支港股公募產品，似乎已有加大發展跨境業務的意向，此外，天弘基金於2015年陸續推出天弘指數基金系列，這也是天弘基金繼餘額寶之後的又一戰略性產品布局。

資料顯示，天弘指數基金系列目前由11支指數產品組成，覆蓋主板、中小板、週期性及非週期行業、價值及成長風格，產品齊全，且費率處於行業較低水準。此外，天弘基金在布局標準指數基金後，近日似乎又有進軍ETF市場的動作。

證監會官網顯示，天弘基金近日上報天弘滬深300交易型開放式指數證券投資基金和天弘中證500交易型開放式指數證券投資基金的申請。Wind數據顯示，天弘基金旗下目前並沒有此類產品。換言之，這將是天弘基金申報的首批ETF。

ETF港股
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

保時捷又被中國車商山寨 只賣45萬？

2019-04-19 12:02

打造購物天堂 上海推出促進消費增長實施方案

2019-04-19 15:40

Zoom明星效應 同名大陸公司股價飆漲逾千倍

2019-04-19 10:51

明星轉型成功 林瑞陽獲聘台青創業導師

2019-04-19 09:54

閩台合作擴大 拚證照兩岸互認

2019-04-19 02:09

建設自貿區：海南國際徵才平台上線

2019-04-19 02:09

廣交會觀察：陸智能產品攻入歐美

2019-04-19 02:09

加博會 進口、電商最突出

2019-04-19 02:09

福建石獅 出口貿易格局形成

2019-04-19 02:09

滬汽車工業展 智能車大轉型

2019-04-19 02:08

大眾汽車集團發展重心 移向陸

2019-04-19 02:08

中新蘇州工業園區 25年吸5000外企

2019-04-19 02:08

天津投資博覽會 逾千企業參與

2019-04-19 02:08

煙花三月旅遊節 商客擠揚州

2019-04-19 02:08

成都出招 兩岸交流潮起來

2019-04-19 02:08

聯想加入500億美元俱樂部

2019-04-19 01:57

豬肉四天王股價狂奔

2019-04-19 01:57

陸股解碼／政策面、籌碼面好轉

2019-04-19 01:57

拚不過淘寶…亞馬遜在陸境內電商收攤

2019-04-19 00:27

「視覺中國」網站將黑洞照片據為己有 被罰30萬人民幣

2019-04-18 22:42

陸商務部稱 中美經貿協定文本磋商不斷取得新進展

2019-04-18 16:46

鴻家軍漲勢乏力 郭台銘身價從79億回到63億美元

2019-04-18 16:28

首季GDP數字公布後 投行紛紛上調中國經濟預測

2019-04-18 16:16

陸港郭董概念股周四持續走強 富智康一度飆漲逾50%

2019-04-18 16:06

大陸前3月FDI金額358億美元 增3.7%

2019-04-18 15:29

亞馬遜中國裁員 將關閉大陸電商業務

2019-04-18 15:29

野村：人行的定向降準措施正在醞釀中 但時間尚不確定

2019-04-18 15:03

人民幣兌美元中間價升值199基點 重返6.6區間

2019-04-18 13:34

傳亞馬遜將關閉大陸國內市場業務

2019-04-18 10:17

A股三大指數全線低開 郭台銘概念股繼續大漲

2019-04-18 10:17

大陸房市回暖 全面上漲還早

2019-04-18 05:01

陸海貿易新通道 首出口印度

2019-04-18 05:00

「一帶一路」占雲南外貿總額7成

2019-04-18 04:57

四川簽407投資項目 總額近4600億

2019-04-18 04:57

台商父子打拚 深耕福清20載

2019-04-18 04:56

大陸汽車產銷下降 進入調整期

2019-04-18 04:54

陸股解碼／空手可分批布局

2019-04-18 03:20

首例 境外企業將在科創板發CDR

2019-04-18 03:20

5G概念股 中國鐵塔Q1賺60億

2019-04-18 03:20
看更多

熱門文章

郭董，你的國旗帽上的國旗怎不見了！

2019-04-18 21:13

大陸國產航空母艦出海 竟掛日本國旗？

2019-04-19 09:38

六四坦克人現身自家鏡頭 徠卡被陸網民圍攻火速撇清

2019-04-19 12:44

鴻家軍漲勢乏力 郭台銘身價從79億回到63億美元

2019-04-18 16:28

宋楚瑜與大陸國台辦主任劉結一 在珠海會晤

2019-04-18 19:34

雙航母時代？共艦演練搶灘登陸

2019-04-19 00:27

別帶硨磲手珠等製品進入大陸 小心被罰！

2019-04-19 12:13

「一帶一路」峰會25日北京登場 37個國家元首將出席

2019-04-19 11:36

共軍少將：在反台獨準備下 解放軍海上作戰能力躍升

2019-04-19 09:32

「視覺中國」網站將黑洞照片據為己有 被罰30萬人民幣

2019-04-18 22:42

港男用500張20元紙幣繳付1萬元 店員45分鐘點完批無恥

2019-04-18 19:39

影／陸證實海軍陸戰隊已擴編成軍 強化共軍登陸作戰等能力

2019-04-19 10:51

人命也分階級？ 工人版PK領導版安全帽 碰撞「秒碎」

2019-04-18 17:02

參加解放軍海軍成立70周年活動 新加坡堅強號駛抵青島

2019-04-19 11:04

網友教老父用手機付款 店員聽不懂「蘋果批」鬧笑話

2019-04-18 19:52

拚不過淘寶…亞馬遜在陸境內電商收攤

2019-04-19 00:27

魚刺卡喉嚨！女子拿湯匙「狂挖」 竟將13公分湯匙吞入

2019-04-19 15:48

劉強東性侵案還未了 涉事女生提民事訴訟

2019-04-18 21:33

保時捷又被中國車商山寨 只賣45萬？

2019-04-19 12:02

中美角力新戰場 大陸稱近300名學者遭美不公平對待

2019-04-19 14:25

禁止民族黨運作 港府向北京提報告

2019-04-18 18:07

首季GDP數字公布後 投行紛紛上調中國經濟預測

2019-04-18 16:16

明星轉型成功 林瑞陽獲聘台青創業導師

2019-04-19 09:54

禁止民族黨運作 港特首向北京提報告

2019-04-19 00:27

廣東遭暴雨冰雹大風夾擊 白雲機場航班大受影響

2019-04-19 14:47

閩台合作擴大 拚證照兩岸互認

2019-04-19 02:09

郭董選總統激勵鴻家軍股漲 彭博：投機狂熱

2019-04-18 16:37

不想養二孩？他竟這樣對待出生15天的親生骨肉…

2019-04-18 16:58

Zoom明星效應 同名大陸公司股價飆漲逾千倍

2019-04-19 10:51

陸商務部稱 中美經貿協定文本磋商不斷取得新進展

2019-04-18 16:46

鄭阜高鐵安徽段 全線進入鋪軌階段

2019-04-19 02:07

廣交會觀察：陸智能產品攻入歐美

2019-04-19 02:09

見宜花東推介團 滬市長應勇：九二共識下迎來城市交流

2019-04-19 13:00

陸委會：我將嚴審港澳特定媒體入境

2019-04-19 00:27

成人讀紙本書4.67本 去年數量微增

2019-04-19 01:55

豬肉四天王股價狂奔

2019-04-19 01:57

福建石獅 出口貿易格局形成

2019-04-19 02:09

滬汽車工業展 智能車大轉型

2019-04-19 02:08

天弘基金成為首家營收突破人民幣百億的基金公司

2019-04-19 14:47

超夯！五糧液冰淇淋 命名涉侵權？

2019-04-18 16:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top