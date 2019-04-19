天弘基金成為首家營收突破人民幣百億的基金公司

2019-04-19 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



天弘基金第三大股東君正集團18晚間披露2018年年報，天弘基金2018年的經營情況也隨之浮上台面。2018年天弘基金營收為人民幣101.25億元，年增6.2%，淨利為30.69億元，年增15.8%。

澎湃新聞報導，據統計，天弘基金2018年的營收和淨利均在基金行業排行第一，是基金行業首家營收突破人民幣百億、淨利破30億的基金公司。

從天弘基金2018年的營收來源看，天弘餘額寶對公司的整體營收貢獻較大，但貢獻度比2017年降低。

2018年天弘餘額寶的管理費收入為人民幣44.19億元，年增8.98%，占天弘基金全部基金管理費收入的84.75%，但占比較2017年下降6.73%。

從管理費收入占比可以看出，天弘餘額寶依然在天弘基金的經營業績中扮演重要角色，但隨著規模下降及天弘基金旗下其他產品的規模增長，其重要性逐漸弱化。

雖然天弘餘額寶對天弘基金的影響正在減弱，但2018年天弘基金旗下非貨公募業務發展迅速，達成業績和規模的良性互動，非貨公募較2017年度快速增長48%。此消彼長之下，天弘餘額寶規模占天弘基金資產管理規模的比重持續下降，由2015年占比最高的98.13%下滑至84.35%。

一位基金業界人士表示，天弘基金近期發行首支港股公募產品，似乎已有加大發展跨境業務的意向，此外，天弘基金於2015年陸續推出天弘指數基金系列，這也是天弘基金繼餘額寶之後的又一戰略性產品布局。

資料顯示，天弘指數基金系列目前由11支指數產品組成，覆蓋主板、中小板、週期性及非週期行業、價值及成長風格，產品齊全，且費率處於行業較低水準。此外，天弘基金在布局標準指數基金後，近日似乎又有進軍ETF市場的動作。

證監會官網顯示，天弘基金近日上報天弘滬深300交易型開放式指數證券投資基金和天弘中證500交易型開放式指數證券投資基金的申請。Wind數據顯示，天弘基金旗下目前並沒有此類產品。換言之，這將是天弘基金申報的首批ETF。