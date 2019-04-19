保時捷又被中國車商山寨 只賣45萬？

2019-04-19 12:02 世界日報 中國新聞組╱北京19日電



大家還記得之前Porsche Macan被中國的眾泰山寨嗎？近日Porsche又遭到山寨啦！而這一次是旗下的跑車中招，在上海車展上有一款叫做國機智駿GT3的新車登場，這款車的外形設計基本上是融合了Porsche旗下的911以及Cayman ，幾可亂真。根據GT3的動力水平和續航能力，參照自主新能源車的成本售價，GT3量產車可能人民幣10萬元(約新台幣45萬元)就能買到。

說起山寨保時捷，當屬眾泰最有名氣。但眾泰SR9只仿保時捷Macan。國機智駿GT3仿的是保時捷911跑車，比眾泰SR9高了不止一個級別。

「汽車拓航者」報導，這一款叫做GT3的車型是一款電動跑車，在之前原廠已經公布了其預告圖，而近日完整官方圖被媒體曝光，可以看到這款車採用了流線的外形設計，不過整體的影子和Porsche的設計很像，在車頭燈的設計和Cayman非常類似，至於在尾部則是採用了Porsche 911的一體連貫式尾燈，相信就算是對車子有研究的人也很容易被這款車弄混淆。

圖擷自 國機智駿官網 分享 facebook

不過和之前眾泰的「山寨」Macan 不同，這款叫做GT3的911以及 Cayman混合體山寨車還是屬於「概念車」的階段，但是將來會不會正式量產還很難說，不過隨著Land Rover之前控告陸風的官司勝訴，相信現在的汽車製造商應該不會再這樣「亂來」了。

微信路況報導，老司機們可能知道國機集團，它在行業內是如雷貫耳的大型央企。而國機智駿就是由國機集團旗下的國機汽車聯合集團內外六家企業組建而成，響應國家新能源汽車彎道超車的號召而創立的主打純電動乘用車的新品牌。

國機智駿今年上海車展上正式發布，同時發布了4款純電動車型，其中最引人注目的就是酷似保時捷911的國機智駿GT3跑車。

作為一款跑車，國機智駿GT3的外觀及格了，那麼它的實力怎麼樣？

據了解，國機智駿GT3的動力由一台永磁同步電機提供，而且是後輪驅動布局，0-100km/h加速成績7.6秒，極速160km/h。但三元鋰電池容量偏小只有33.9kWh，因此綜合續航僅260km，只適合市內通勤。這樣的動力水平和續航能力，參照自主新能源車的成本售價，GT3量產車的價格估計會在人民幣10萬至20萬元區間。