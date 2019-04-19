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陸股解碼／政策面、籌碼面好轉

2019-04-19 01:57經濟日報 沈宏達

A股昨日狹幅震盪，上證指數收盤下跌0.4%，收在3,250點；創業板指數下跌0.75%，收盤1,704點，盤面以船舶製造、釀酒、水泥建材、家電類股漲幅居前。

A股由低估值帶動的評價面快速拉升已不復見，取而代之的是震盪盤整，考驗選股操作能力，現階段如何布局？首先就股價核心要素企業EPS來看，3月有12個產業的EPS上修，較2月的三個產業大幅增加。

雖然這是落後指標，但反映出市場悲觀下修的最壞情況已經過去，企業獲利展望逐步回溫，將帶出相對較佳的長期買點，現在對於A股可樂觀看待。

隨財報不確定性逐漸消除，配合EPS上修趨勢，將帶來基本面支撐力道，除股價通常先於基本面落底，3月PMI重回擴張，領先指標之一的新訂單指數連續兩個月上揚，且去年PMI的高點在5月，即今年第2季可望迎來低基期效應，在「穩貨幣、寬信用」政策引導下，宏觀數據更有機會表現比去年好，第2季起漸入佳境，同為未來A股行情值得期待的原因。

A股政策面、籌碼面都在好轉，過去主要由低估值與資金信心回溫所帶動的階段彈升，正逐轉為有基之漲，第2季起正面訊息持續發酵，如美中貿易協商可望暫告和解、一帶一路帶來增量行情等，產業基本面、宏觀數據預期逐季向上，大盤震盪整理之際，行業族群仍健康輪漲，為尋求超額報酬，投資人可以挑選適時動態調整產業配置的A股基金，把握A股行情。

（作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人）

A股EPS
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